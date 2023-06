Vicky Varga in bikini sullo yacht: fan senza parole

Viky Varga è il fascino allo stato puro: in bikini sullo yacht manda i fan in visibilio. C’è da restare senza parole.

Lei è la bellissima modella ungherese che nel 2022 ha sposato un ex calciatore della nostra nazionale. Un angelo biondo, una dea scesa in terra: non c’è dubbio è la perfezione. Neanche lui se la passa male: nonostante la sua carriera sia ormai agli sgoccioli, svincolato, dopo la poco felice esperienza di Parma, è celebre soprattutto per i lauti ingaggi che ha portato a casa nelle stagioni trascorse nel campionato cinese.

Viky Varga, più sexy che mai, e suo marito, Graziano Pellè, innamoratissimi e convolati a nozze nel 2022, continuano a far parlare il mondo del web. Soprattutto lei, non c’è dubbio, con un profilo Instagram pieno zeppo di fan che la ammirano e la seguono in ogni sua “peregrinazione”, sia legata alla vita privata che al lavoro.

Si sono conosciuti in giro per il mondo, del resto lui ha militato molto più all’estero che in Italia, dove, per la verità, è ricordato più per i goal sbagliati che per quelli realizzati. Gli è andata molto meglio oltre confine, dove ha realizzato un buon numero di reti con squadre anche di un certo livello, come il Feyenoord e il Southampton, andando sempre in doppia cifra.

Lei lo ha ribadito più volte, non ha mai avuto peli sulla lingua: l’attrazione fisica è stata la chiave di volta che l’ha fatta innamorare. Della serie i belli si scelgono. In effetti Graziano, salentino di Lecce, ha un fisico e un volto decisamente da fotomodello.

Viky Varga si spoglia sullo yacht extra lusso: in bikini è da infarto

Il 19 luglio è la loro fatidica data: sono nati lo stesso giorno, e non è un caso: con l’unica differenza che lui ha 10 anni in più. Sui social, ovviamente, per la gioia del popolo del web, appare molto più spesso lei. Viky non disdegna affatto di apparire in pose molto osé, dove non mancano, però, grande eleganza, classe, dove non si trascende mai nella volgarità.

Amano la bella vita, Viky e Graziano, e si capisce dalle immagini che pubblicano: Salento, Dubai, Milano, Roma: non se la passano davvero male. Oltre che belli anche talentuosi e fortunati. Ed eccola, la bellissima ungherese di Gyor, a bordo di uno yacht, naturalmente extra lusso. Prima si mostra con un abito da sera mozzafiato, dove, in un sottile gioco di vedi e non vedi, appare un lato B da urlo.

Poi, eccola, come in un gioco erotico che spiazza i fan, scorrendo le foto, Viktoria si spoglia…e rimane in bikini. Che fisico, che occhi. La donna dei sogni è davanti a noi. Impossibile non innamorarsi al primo sguardo. La Varga è davvero di un altro pianeta.