Game over Inter e Milan: 8 milioni netti dalla Premier

Salta un colpo di calciomercato per Milan ed Inter che vedono sfumare un obiettivo per la prossima stagione.

Si complica fortemente la strada delle due squadre milanesi per un obiettivo di calciomercato in vista dell’estate.

La forte concorrenza che arriva dall’Inghilterra sembra aver fatto sfumare un potenziale colpo per le squadre meneghine che non possono competere con le capacità economiche delle big della Premier League. Con i campionati che hanno dato i loro verdetti, le società sono pronte a cercare di chiudere i colpi di mercato in vista della prossima stagione. Milan ed Inter hanno dato vita ad un derby di mercato ma rischiano di essere beffate entrambe dal Manchester United.

Calciomercato, beffa in arrivo per Milan ed Inter: piomba il Manchester United

Il Manchester United sarebbe entrato in maniera decisa nella corsa a Benjamin Pavard. Il difensore francese è da tempo nel mirino di Milan ed Inter ma al momento i Red Devils appaiono nettamente in pole per il terzino.

Il giocatore transalpino ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024 con il Bayern Monaco che potrebbe lasciare già durante la prossima sessione di calciomercato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. L’alternativa è quella di attendere il termine del proprio accordo con i bavaresi per salutare da svincolato ed ottenere un contratto più remunerativo ma appare difficile immaginare una sua permanenza in Germania per un altro anno.

Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto sin da subito un quadriennale per il classe 1996 offrendo circa 8 milioni di euro all’anno. Un’offerta difficile da rifiutare per il campione del mondo del 2018 con la Francia che potrebbe quindi proseguire la sua carriera in Premier League. La squadra di ten Hag è pronta a cambiare ancora molto la propria rosa in vista della prossima annata pronta a vivere il ritorno in Champions League dopo un’annata fuori dalla massima manifestazione continentale.

Un colpo che sembra sfumare quindi per le due società milanesi pronte a rivedere quindi i propri obiettivi per la prossima stagione. L’Inter cambierà molto per quello che riguarda il reparto difensivo con Skriniar che ha già firmato con il PSG, De Vrij in scadenza e Dumfries che potrebbe essere sacrificato per fare cassa. In casa Milan invece Pavard avrebbe rappresentato un innesto di esperienza internazionale in difesa per cercare di fare un altro salto di qualità che quest’anno è sembrato mancare agli uomini di Pioli.