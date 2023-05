Colpo a 100 milioni: il Bayern Monaco parte col botto sul mercato

Il Bayern Monaco prepara un gran colpo di mercato per rilanciare le sue ambizioni nel prossimo campionato, l’affare è in dirittura d’arrivo.

Non è stata oggettivamente una gran stagione in casa bavarese. Sì, la Bundesliga è stata messa in bacheca, ma tutto il resto fa quantomeno discutere. In campionato il successo è arrivato solo grazie a un passo falso clamoroso da parte del Borussia Dortmund, incapace di battere il Mainz senza obiettivi all’ultima giornata di campionato.

In Champions League l’avventura si è interrotta contro una delle due finaliste, ovvero il Manchester City, ma il divario è stato considerevole. Netto 3-0 in Inghilterra, 1-1 in terra bavarese. In Coppa di Germania è stato addirittura il Friburgo , che ha chiuso al quinto posto in classifica, a estromettere i rossi. Le turbolenze hanno anche portato a un cambio in panchina, con Nagelsmann che è passato da Next big thing del calcio tedesco ai saluti in favore di Tuchel.

Con l’ex Chelsea le cose però non sono cambiate tantissimo, tant’è che c’è stata anche una pesante rissa tra le due stelle Sané e Mané e si parla anche di possibili cambiamenti in estate anche per quanto riguarda il mister. La cosa però sembrerebbe smentita dai movimenti di calciomercato che stanno portando avanti i bavaresi per cambiare la rosa. Dopo la ristrutturazione della società, hanno salutato le icone Kahn e Salihamidzic, tutto sembra pronto per allestire una squadra che sia capace nuovamente di competere in tutte e tre le competizioni.

Pronto il primo colpo per il rilancio del Bayern Monaco

Per quanto riguarda il primo colpo, sembra esserci già un nome e cognome sulla lista. Il Bayern Monaco è infatti pronto a chiudere l’affare Declan Rice. Mediano del West Ham, di cui è capitano, e centrocampista della nazionale inglese, è stato autore di un’altra ottima stagione. Nonostante gli Hammers abbiano lottato solo per la salvezza, il classe ’99 ha continuato a portare prestazioni di spessore, trovando anche 4 gol e 2 assist. Cifre record per arrivare al calciatore.

Non a caso infatti si parla di cifre molto importanti per chiudere la trattativa. Il West Ham vorrebbe 150 milioni, con tutta probabilità si chiuderà a 100, anche perchè il Bayern ha il sì del giocatore, in scadenza nel 2024. Decisiva una telefonata proprio di Tuchel che, forte della sua esperienza londinese, ha contattato personalmente il ragazzo, ottenendo il suo sì.

Per il nativo di Londra si tratterà del primo cambio di maglia. È infatti cresciuto nel settore giovanili del West Ham e con la maglia degli hammers ha trovato 244 presenze, con 15 gol e 13 assist. Una vera e propria bandiera, ma il trampolino di lancio chiama, c’è un salto verso le big da fare e il Bayern Monaco sembra pronto a cogliere l’occasione.