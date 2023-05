Pirlo ha firmato: colpo di scena, ecco dove giocherà

Andrea Pirlo tornerà a mettere gli scarpini scendendo in campo ancora una volta: è arrivata la firma dopo l’addio alla Turchia

Prima l’esonero con il Karagumruk dicendo addio alla sua esperienza in Turchia, ma subito Andrea Pirlo ha trovato una nuova sistemazione. Questa volta nuovamente sarà protagonista da calciatore indossando gli scarpini, appesi al chiodo nel 2017.

Il richiamo del calcio giocato ha fatto ancora una volta la differenza. L’ex centrocampista di Juventus e Milan è pronto a scendere in campo vivendo un’esperienza fuori dal comune. Dopo l’addio ai bianconeri era volato anche in MLS per una nuova avventura suggestiva, ma ormai resterà in Europa. Negli ultimi anni si è dedicato alle varie avventure da allenatore guidando anche la Juventus prima della separazione con il club bianconero, che ha optato successivamente per il ritorno di Massimiliano Allegri.

Pirlo, la firma è arrivata: subito in campo

Novità assolute per Andrea Pirlo che non vede l’ora di tornare in campo. L’annuncio è arrivato proprio nelle ultime ore con i tifosi che sono andati subito in estasi. Una leggenda del calcio italiano che è sempre pronto ad essere protagonista sul terreno di gioco.

Andrea Pirlo è pronto per deliziare ancora tutti mettendo in mostra tutta la sua classe. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana sarà protagonista nella nuova stagione della Kings League. L’annuncio è arrivato dall’organizzatore dell’event, Gerard Piqué, che l’ha rivelato nell’ultima live con Gerard Romero, che fa parte del progetto Kings League.

Anche El Kun Aguero e Ronaldinho sono stati protagonisti in questo torneo suggestivo, rappresentato anche da ex stelle. La sua descrizione è stata decisiva per indovinare: “Il giocatore che arriva è il mitico, l’ineguagliabile, l’uomo che è stato vicino al Barcellona, perché Juan Laporta lo aveva messo nella sua agenda come alternativa a Xavi, Andrea Pirlo?”. A fine marzo le immagini sono stati entusiasmanti con il Camp Nou riempito in ogni ordine di posto per la ‘Final Four’. Dopo l’addio all’esperienza da allenatore in Turchia, ecco che è pronto a rimettere gli scarpini per regalare ancora assist e gol.

La sua voglia di calcio ha fatto la differenza per sposare anche questo nuovo progetto. La sua ultima esperienza da calciatore risale alla fine del 2017 con l’esperienza al New York City. L’ex centrocampista della Nazionale italiana non vede l’ora di scendere in campo: immediata la sua avventura.