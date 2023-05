Gratis dalla capitale: Chiesa ha il sostituto

Grandi manovre di mercato attorno all’attacco bianconero: il club avrebbe individuato la riserva perfetta di Federico Chiesa

Meglio lasciarsi alle spalle, e in fretta, questa maledetta stagione. Tra deludenti risultati di squadra, inchieste, penalizzazioni e mancato approdo alla prossima Champions League, l’annata della Juve è tra le peggiori della recente storia bianconera. Se però per lo meno qualche singolo – pochi, a dire il vero – può dire di aver innalzato il livello del suo calcio, altri hanno l’obbligo di dimenticare in fretta il campionato che volge al termine.

Federico Chiesa è indubbiamente tra i più delusi – ed onestamente anche tra i più deludenti – dell’intera rosa bianconera. Tornato dopo il grave infortunio occorso a gennaio 2022 nel match dell’Olimpico contro la Roma, il figlio d’arte ha dovuto attendere un bel po’ prima di essere disponibile con una certa continuità.

Dal giorno del suo rientro in campo Federico ha avuto tanti piccoli infortuni, spesso di natura muscolare, ma al di là della situazione fisica c’è anche altro. Chiesa non va, Chiesa è irriconoscibile. Le due grandi occasioni da gol divorate a Siviglia, e che avrebbero forse permesso alla Juve di eliminare il club andaluso guadagnando la finale di Europa League, sono l’immagine della sua stagione. Meglio allora cancellare tutto. E prepararsi al meglio per l’anno prossimo, quando magari ci sarà una sua vecchia conoscenza a fargli compagnia sul fronte d’attacco.

Colpo a ‘zero’ dai giallorossi, ecco l’alternativa a Chiesa

Sebbene raramente schierato titolare dal tecnico José Mourinho, l’ex attaccante della Nazionale azzurra – da qui la stretta conoscenza con Chiesa – ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Basterebbe leggere le cifre per rendersi conto del suo impatto nelle partite del club giallorosso. In campionato siamo a 7 gol in meno di 1500 minuti giocati. In Europa League l’ex Genoa ha messo il suo timbro altre due volte, con un assist. Parliamo di Stephan El Shaarawy, una riserva di lusso ma che ha molto mercato.

Il suo apporto dalla panchina è stato spesso decisivo anche sul piano della corsa, dei ripiegamenti difensivi e della scarica di elettricità che ha contagiato la squadra. Il contratto in scadenza nel prossimo giugno non sarò probabilmente rinnovato. Il suo agente però non intende perdere tempo.

Già offerto alle grandi del Nord in vista di un suo ormai probabile addio a ‘zero’, Stephan El Shaarawy potrebbe finire alla Juve di Federico Chiesa. E proprio nel ruolo di rincalzo di lusso dell’ex attaccante viola.

Quello che sostanzialmente ha fatto nella Roma, facendo rifiatare Paulo Dybala nelle circostanza in cui questo si richiedeva, altrettanto sarebbe chiamato a fare nel club bianconero. L’ipotesi è suggestiva, ma praticabile. Il ‘Faraone’ sembra ormai essersi ritagliato un ruolo che assomiglia molto a quello del sesto uomo nel basket. Mai titolare, ma spesso decisivo.