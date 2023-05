Georgina Rodriguez esagerata: in posa col pendente da 1 milione di euro

Georgina Rodriguez ha stregato il Festival di Cannes. Merito del pendente del valore di un milione di euro.

Si è concluso il Festival del cinema di Cannes che, anche quest’anno, ha visto la partecipazione di un gran numero di attori dello star-system statunitense e volti noti al grande pubblico. Nei giorni scorsi, ad esempio, nella città della Costa Azzurra è sbarcata la coppia formata da Matteo Berrettini e Melissa Satta per partecipare ad un evento benefico promosso dalla Fondazione di ricerca sul cancro Amfar. Presente pure Georgina Rodriguez che, nell’occasione, ha sfoggiato dei look che hanno mandato in tilt i presenti e il popolo di Instagram.

La compagna di Cristiano Ronaldo nel corso della sua permanenza a Cannes, ha indossato diversi abiti sfoggiando un guardaroba di extra-lusso. Per le foto scattate in hotel, l’influencer e modella ha puntato su un vestito corto viola del marchio “Le Silla” abbinato a dei tacchi tra il rosa ed il fucsia e ad un raro modello di una borsa griffata Hermes valutata intorno ai 55 mila euro. Il livello, in seguito, si è poi alzato in occasione delle due sfilate lungo l’iconico red carpet.

Nel primo Georgina Rodriguez ha attirato l’attenzione del pubblico e dei fotografi grazie ad un abito dorato con lo strascico tempestato di cristalli. Un’opera originale realizzata su misura per lei, stando a quanto riportato da ‘Fanpage.it’, dal designer tunisino Ali Karoui. Il tutto, accompagnato da bracciali ed anelli del marchio “Chopard”. La spagnola nel corso della seconda sfilata ha poi voluto ulteriormente esagerare, attirando su di sé tutti i riflettori.

Georgina stupisce a Cannes: il valore del pendente è da capogiro

A catalizzare l’attenzione dei paparazzi non è stato soltanto l’abito nero con ampia scollatura presentato ma anche (e soprattutto) il pendente che Georgina portava al collo. Un autentico tesoro dal valore, riporta il sito ‘Allkpop’, di circa un milione di euro. Il gioiello in questione è di proprietà della casa d’alta moda “Chopard”, che lo ha prestato alla Rodriguez per la sua trasferta in terra francese. Il risultato? Un successo su tutta la linea, che fa da contraltare alla negativa esperienza vissuta da Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.

Il 5 volte Pallone d’oro, autore di 14 reti e 2 assist in 16 apparizioni con la maglia dell’Al Nassr, non si è ambientato al meglio nella nuova realtà ed ha già iniziato a spingere per tornare il prima possibile in Europa. Difficile dire, al momento, dove potrebbe proseguire la sua carriera nel caso in cui il divorzio andasse davvero in scena. Il Chelsea rappresenta un’ipotesi tramontata mentre il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha spento sul nascere le voci relative ad un possibile interesse nei confronti dell’ala portoghese. Ronaldo riflette. Georgina, invece, continua ad splendere.