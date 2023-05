È fatta per 1 miliardo: il colpo di mercato è pazzesco

L’entourage di un noto fuoriclasse avrebbe accettato un’offerta da oltre un miliardo per il trasferimento in estate: il colpo è clamoroso

È stata una stagione molto difficile da gestire. Il motivo, ovviamente, è legato soprattutto all’ingombrante presenza del Mondiale in Qatar nei mesi di novembre e dicembre. Ogni allenatore, a prescindere dalla qualità della rosa a disposizione, ha dovuto fare i conti con questa situazione alquanto surreale. D’altronde parliamo di una cosa mai accaduta nella storia del calcio.

Ma dietro all’ennesimo fallimento Champions del Paris Saint Germain, evidentemente, c’è qualcosa di più. Difatti, la truppa parigina è stata eliminata per la seconda volta consecutiva agli Ottavi di finale della massima competizione europea, troppo poco per un club che ambisce tutti gli anni a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie, senza esserci mai riuscito fino ad ora.

E troppo poco considerando pure i numerosi investimenti di peso realizzati dal ricchissimo patron Nasser Al-Khelaifi. Pedine del calibro di Neymar, Kylian Mbappe, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos. In tal senso, la ciliegina sulla torta, nell’estate del 2021, è stata senz’altro Lionel Messi, approdato all’ombra della Tour Eiffel dopo aver terminato il proprio contratto col Barcellona.

Per l’argentino, neanche a dirlo, è stato un duro colpo lasciare quello che per tantissimo tempo ha rappresentato il suo habitat naturale. La capacità tecnico/tattiche della ‘Pulce’ sono a dir poco indiscutibili, ma il fuoriclasse di Rosario ha fortemente bisogno di sentirsi a suo agio per poter esprimere il meglio del proprio incredibile talento. E a Parigi il feeling non è mai scattato. Messi, difatti, non è riuscito a dare il contributo che ci si aspettava da uno come lui, ossia un calciatore fenomenale paragonato più volte ad una divinità. Non a caso, i tifosi del Paris lo hanno fischiato in più di un’occasione, chiamando a gran voce la rivoluzione.

Offerta da oltre un miliardo: Messi ha detto sì

E Messi sembra davvero destinato ad interrompere la deludente avventura in Francia. Anche perché la convivenza con Mbappe risulta essere fin troppo forzata. Ormai tra le parti in causa è scoppiata una rottura che pare insanabile, complice il recente viaggio del campione in Arabia Saudita non autorizzato dalla società.

Ma dove potrebbe proseguire la carriera di Messi? Lui tornerebbe volentieri al Barcellona e i blaugrana stanno provando concretamente a riprenderlo, alleggerendo il più possibile il monte ingaggi. I noti problemi finanziari del club catalano, però, fanno sì che la strada del ritorno sia parecchio in salita, di conseguenza tale operazione appare tutt’altro che scontata.

Nel frattempo, stando a quanto si apprende da ‘Footmercato’, Messi ed il suo entourage avrebbero già accettato una clamorosa offerta da 1,2 miliardi di euro, proveniente dall’Al-Hilal. Si tratterebbe di un contratto biennale, cioè 600 milioni di euro netti a stagione. È più del doppio di quanto guadagna attualmente Cristiano Ronaldo, in forza all’Al-Nassr. Cifre da capogiro.