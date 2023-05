Canale 5 ai suoi piedi: Laura Cremaschi, che scollatura

Laura Cremaschi fa impazzire tutti, in particolare gli spettatori di Mediaset che possono ammirarne le grazie tutti i giorni nel prime time.

Su Canale 5 ormai da anni va in onda, in orario prime time, un programma televisivo che fa dell’ironia, del sarcasmo e dell’appariscenza le sue armi migliori per accogliere numerosissimi spettatori quotidianamente.

Parliamo di Avanti un altro, il quiz show condotto da Paolo Bonolis che da anni intrattiene il pubblico televisivo italiano sulla rete Mediaset. Oltre all’ironia superlativa di Bonolis, in tanti sono attratti dalla bellezza di un personaggio fisso della trasmissione. Ovvero la bellissima e sensuale Laura Cremaschi, la quale ha debuttato nel programma di Canale 5 nel ruolo di “Bonas”, dopo l’abbandono del programma da parte di Paola Caruso.

Attualmente ricopre invece il ruolo di Regina del web sempre nel programma condotto da Paolo Bonolis. Stupenda, bionda e sensualissima Laura attira ogni giorni migliaia di like e commenti sui social, volto fisso di ‘Avanti un altro’. Il suo compito è quello di dare un pizzico di sensualità e procacità al programma, quando viene chiamata in causa con domande insidiose come distrazione per i concorrenti.

Laura Cremaschi non nasconde nulla: decolté in bella mostra su Canale 5

Come da copione e da personaggio, la Cremaschi è spesso chiamata ad indossare outfit piuttosto ‘minimi’, con completini che nascondano quasi per nulla le sue grazie. Come dimostrato dalla foto ripostata su Instagram dalla bella Laura, in cui viene messo in bella mostra il suo decolleté davvero super, per la gioia dei fan. Forme pazzesche che risaltano nello specifico il lato A della bellissima e glaciale donna.

Addirittura i suoi follower su Instagram hanno raggiunto la cifra di 1 milione. Anche grazie all’attività produttiva sui social della “Cremaschina“, così come si fa chiamare proprio dai suoi fan. Tifosissima della Roma, Laura Cremaschi sul web si era messa in bella mostra già prima dei successi televisivi, in un modo molto particolare.

Scriveva i pronostici delle partite della sua squadra del cuore sopra al proprio seno, pubblicando le foto che attiravano sia gli scommettitori delle partite, sia i più accaniti fan della biondissima influencer. Laura in passato ha avuto una relazione di cinque anni con l’imprenditore Andrea Perone, noto per essere stato il marito di Sabrina Ferilli. Secondo il settimanale Chi, di recente avrebbe avuto anche una storia con il procuratore sportivo Alessandro Moggi.