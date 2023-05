Ultim’ora Juve-Milan, clamoroso forfait di un Big: non ci sarà

Ultim’ora Juve-Milan, un atteso protagonista sarà assente nella sfida di cartello della penultima giornata di campionato. Di chi si tratta?

Juventus-Milan non è mai una partita qualsiasi, neanche quest’anno che le due compagini non hanno certo vissuto, per motivi diversi, la loro migliore stagione. Sarebbe stato un intrigante spareggio per la conquista di un posto per la prossima Champions League.

Ma la CAF, la Corte Federale d’Appello, ha cambiato lo scenario, com’era peraltro ampiamente prevedibile. Lunedì scorso è arrivata la nuova penalizzazione ai danni della Juventus. Il -10 in classifica ha di fatto, e di nuovo, precipitato la formazione di Massimiliano Allegri fuori dal lotto delle elette in vista della prossima Champions League. E se ormai la massima competizione europea è soltanto una chimera, l’Europa non è ancora sfuggita del tutto. La Juve dovrà reagire rispetto alle ultime prestazioni e dovrà offrire una prestazione diversa rispetto al Milan.

Il Milan di Stefano Pioli vuole, dal canto suo, conquistare i punti che garantirebbero il risultato minimo stagionale per gli ormai ex Campioni d’Italia. Domenica sera andrà in scena la sfida all’Allianz Stadium tra le due squadre, un match con due squadre in grossa difficoltà. E mentre entrambi i tecnici mantengono il massimo riserbo sull’11 da far scendere in campo, un pesante forfait sembra già essere certo.

Ultim’ora Juve-Milan

Pertanto non sarà una partita priva di significato. La sfida di domenica sera, però, potrebbe segnare un’assenza importante. Massimiliano Allegri molto probabilmente dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, che ha vissuto una stagione decisamente negativa, ha un problema al tendine che lo ha costretto allo stop degli allenamenti e questo rende assai problematico il suo recupero per domenica sera.

Mai come in queste ultime settimane il centravanti serbo, classe 2000, è stato accostato ai più illustri club stranieri in vista del prossimo mercato estivo quando la Juventus potrebbe metterlo forzatamente sul mercato per coprire parte dei mancati introiti della Champions League.

L’ex centravanti viola sembra non aver perduto nemmeno un estimatore in Europa in questa stagione così complicata per lui come per tutta la Juventus. Massimiliano Allegri farà di tutto per recuperare il suo centravanti, magari portandolo in panchina per un eventuale suo ingresso a partita in corso. Anche il centravanti serbo vorrà esserci per dimostrare che a Torino il vero Dusan Vlahovic ancora non l’hanno visto. Forse ha ancora voglia di dimostrare qualcosa a qualcuno. Magari anche a sé stesso. Sono rimaste, però, soltanto due opportunità e chissà se potranno bastare per cambiare un destino che sembra già segnato. A meno che Cristiano Giuntoli…