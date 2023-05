Triplo addio e colpo Vlahovic: pronti a tutto

Il bomber serbo continua ad essere nel mirino della big di Spagna, che pare disposta a tutto pur di strapparlo alla Juve

Nonostante una stagione piuttosto difficile (sia fuori che dentro dal campo) Dusan Vlahovic è riuscito ad arrivare in doppia cifra in campionato. Non per questo l’annata del serbo può essere definita positiva, considerando che è progressivamente uscito dalle grazie sia del tecnico Allegri che di parte della tifoseria bianconera.

Per la verità, oltre alla conclamata difficoltà di rifornire l’attaccante con palloni giocabili, quest’ultimo ha anche avuto dei guai fisici a condizionarne il rendimento. Insomma, finora il bilancio dopo un anno e mezzo di esperienza alla Juve può definirsi al limite della sufficienza.

Il club bianconero potrebbe fare determinate valutazioni senza Champions e lo stesso Dusan potrebbe essere riconsiderato dal club. Anche perchè, nonostante tutto, l’ex Fiorentina gode ancora di un mercato di grande livello, con diversi club di Premier e Liga sulle sue tracce.

“Disposto a tutto”: Simeone fa sul serio per Vlahovic

In prima linea per strappare il serbo alla Vecchia Signora ci sarebbe l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Reduce da un’annata abbastanza deludente i colchoneros sono alle prese con un bilancio tutt’altro che florido. Gli ultimi acquisti hanno deluso le attese e sia la società che i tifosi non sono particolarmente soddisfatti.

La domanda sorge allora spontanea: dove pensano di reperire il cash per soddisfare le richieste del club italiano? Va ricordato che Vlahovic viene valutato oltre 80 milioni di euro. Quindi anche qui le cessioni eccellenti giocano un ruolo centrale.

Come riferito dal portale spagnolo esperto di mercato Fichajes.net, il tecnico argentino avrebbe dato il suo via libera alle partenze di Mateus Cunha, già in prestito ai Wolverhampton con la formula dell’obbligo di riscatto condizionato a 30 milioni, e di altri due veterani del club madridista.

Il primo è una vecchia conoscenza del calcio italiano e della stessa Juve: si tratta di Alvaro Morata, rimasto alle dipendenze dell’allenatore argentino solo in quanto non si è trovato un acquirente per le richieste dell’Atletico, e che ora dovrebbe partire per non meno di 20 milioni. Il secondo è Saúl Ñíguez, ex colonna della squadra ma caduto in ‘disgrazia’ negli ultimi anni. Non meno di 10 milioni di euro è quanto pensa di incassare la dirigenza iberica da questa terza operazione. Così facendo, e riuscendo anche a salvaguardare la permanenza di Joao Felix di ritorno dal prestito al Chelsea, Simeone è pronto a portare l’assalto al centravanti slavo.