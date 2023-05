Niente Giuntoli: il nuovo DS Juve porta un campione del mondo

La Juve valuta un’alternativa a Giuntoli come nuovo ds, che riporterebbe in bianconero una vecchia conoscenza, ma anche un giocatore di livello.

Quello che pareva quasi certo solo pochi giorni fa ora sembra decisamente meno scontato. La strada che conduceva la Juventus a Cristiano Giuntoli sembra essersi intasata, causando dei rallentamenti. Tutte le fonti concordano che questo non sia ancora un capitolo chiuso, ma allo stesso tempo è vero che oggi la Juve non è più così sicura che il toscano rappresenti il nome giusto per il ruolo di ds.

Ecco allora che la dirigenza bianconera deve andare in cerca di un’alternativa, e nel ventaglio delle opzioni se ne fa largo una davvero allettante. I dubbi principali su Giuntoli riguardano la sua compatibilità con Max Allegri, ma ci sono anche gli ostacoli posti da De Laurentiis, che non vuole liberare il dirigente per i bianconeri.

In una situazione così intricata e di non semplice soluzione, la Juve ha deciso di cautelarsi guardando altrove e valutando opzioni da tempo note. Come ad esempio Giovanni Manna, il direttore sportivo della Next Gen indicato come l’alternativa numero 1 se Giuntoli dovesse restare al Napoli.

Ma nelle ultime ore è emerso un nuovo nome molto suggestivo, che riporterebbe a Torino una vecchia conoscenza dei bianconeri. Ovvero Hasan Salihamidzic, il 46enne direttore sportivo del Bayern Monaco con nazionalità bosniaca. Ai tempi della sua carriera da calciatore, trascorsa come terzino destro e sinistro, vestì anche la maglia della Juventus, tra il 2007 e il 2011. Salihamidzic è un dirigente esperto e molto stimato, che in Baviera ha fatto molto bene e che avrebbe tutte le carte in regola per rinnovare la Juve.

Salihamidzic alla Juve: in dote arriva un campione del mondo in scadenza di contratto

Il dirigente bosniaco si è messo in luce al Bayern per la sua capacità di acquistare giocatori di grande livello a cifre non esagerate, mantenendo un occhio alla competitività e un altro ai bilanci. In più, è uno che sarà lavorare con i giovani, e conosce diversi mercati europei: insomma, è proprio ciò che serve alla Juventus. In più, fin da subito potrebbe portare in bianconero un importante giocatore in uscita dal Bayern: Benjamin Pavard.

Il 27enne difensore francese è da tempo seguito dalla Juve, che con Salihamidzic dietro la scrivania potrebbe riuscire a vincere l’assalto finale. Il suo contratto scade nel 2024, e il dirigente bosniaco potrebbe convincerlo a trasferirsi in Italia già la prossima estate, forzando la mano al Bayern per ottenere uno sconto. A livello tecnico sarebbe un acquisto di grande importanza: Pavard è un terzino destro, quindi potrebbe coprire il posto lasciato libero da Cuadrado. Ma ha anche dimostrato di sapersi destreggiare come difensore centrale, altro settore del campo in cui alla Juve servirebbero rinforzi.