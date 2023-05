Ex centravanti dell’Inter alla Juve, lo porta il nuovo tecnico bianconero: è deciso

Colpaccio in vista per la Juventus, che dovrebbe aver fatto importanti passi avanti per il centravanti che ha giocato anche all’Inter.

Aria di rivoluzione in casa Juventus. Prima l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, poi lo stesso destino in Europa League. Ora la penalizzazione di 10 punti in classifica che rischia di estromettere i bianconeri dalle coppe europee nella stagione che verrà.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve attuale, potrebbe cambiare aria al termine della stagione corrente. Ecco perché il club, oltre a cercare un nuovo direttore sportivo (pare sfumata la pista Giuntoli) starebbe seriamente pensando di cambiare guida tecnica in estate. Al posto di Allegri c’è chi sogna un colpaccio, un nome grosso come quelli di Zidane, Klopp o Spalletti.

Ma il candidato numero uno secondo la stampa nostrana sembra essere Igor Tudor. Ovvero l’ex difensore juventino, oggi tecnico del Marsiglia ma pronto a tornare in Italia. Dunque Tudor è uno dei nomi papabili per il dopo-Allegri, anzi in molti sono convinti che il croato sia la prima scelta per un club che vuole ripartire da un progetto legato al gioco propositivo ed al talento.

Juventus stile Marsiglia: Tudor porta con sé il centravanti

Non solo calciatori giovani. Pare che la Juve stia seriamente pensando di convincere anche un altro elemento del Marsiglia attuale a trasferirsi in bianconero. Oltre a Tudor potrebbe sbarcare a Torino infatti anche Alexis Sanchez, vecchia conoscenza del nostro campionato.

Alexis Sanchez può seguire Tudor in bianconero (Lapresse) – Cmweb.itSanchez è reduce da un’ottima stagione tra le fila del Marsiglia, ma ha giocato in precedenza all’Inter, nello specifico tra il 2019 e il 2022. Sanchez potrebbe tornare in Serie A stavolta con la prestigiosa maglia bianconera. Tudor lo ha voluto fortemente con sé a Marsiglia ed ora potrebbe convincerlo a trasferirsi assieme alla Juventus, dove il cileno prenderebbe il posto dell’argentino Di Maria.

L’ex di Barcellona e Arsenal segnato 18 reti in tutte le competizioni e si sta dimostrando ancora competitivo nonostante l’età per giocare ad alti livelli. Il suo contratto con l’OM scadrà al termine del campionato, anche se ha un’opzione per rinnovare per un’altra stagione. La Juventus è interessata e spera che il Niño Maravilha possa realmente essere intrigato dall’idea di seguire mister Tudor e cominciare a 34 anni una nuova avventura di alto livello. Il club bianconero potrebbe cambiare molto rispetto alla stagione in corso e il sudamericano rappresenterebbe un rinforzo di grande qualità.