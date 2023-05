Pirlo riparte subito: nuova panchina in Serie A

Terminata l’avventura in Turchia il tecnico potrebbe subito ripartire da una panchina ben in vista in questa stagione, soltanto in caso di addio dell’attuale responsabile

Il tecnico Andrea Pirlo aveva colto inizialmente l’occasione dell’anno sabbatico per riposare con la famiglia e migliorare le proprie tattiche in vista di una nuova avventura. La nuova sfida era iniziata bene, ma è peggiorata con il passar delle settimane e alla fine non è andata come in tanti si aspettavano.

Dopo appena un anno di permanenza Pirlo ha raggiunto l’accordo con la società turca del Faith Karagumruk per la risoluzione consensuale del contratto. Un addio non tanto a sorpresa, ma ventilato e ipotizzato. Il timore era nell’aria e la dirigenza aveva persino considerato l’ipotesi di esonero qualora i risultati maturati sul campo fossero stati peggiori.

Il portiere italiano Emiliano Viviano è intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it su ‘TvPlay’ e ha confermato che il suo tecnico era particolarmente tranquillo di questa decisione. Per lui è stata una stagione con alti e bassi, certo, non da gettar via. L’attuale nona posizione in classifica nel campionato di Super Lig pone la salvezza come obiettivo raggiunto, ma non lascia speranze per l’approdo in Europa. Insomma, una stagione senza infamia e senza lode.

Avventura finita e futuro da scrivere, il grande ritorno di Pirlo

Pirlo è già tornato in Italia (era presente alla finale di Coppa Italia) e studia il mercato in attesa di una nuova avventura. Intanto nelle ultime ore un club, considerato con un progetto abbastanza ambizioso, starebbe pensando al tecnico per il suo futuro. Pirlo sembra pronto al ritorno in Serie A, desidera da tempo di affrontare una nuova sfida dopo l’amara avventura alla Juve e si considera pronto a ripartire.

Si tratta del Bologna delle meraviglie di Thiago Motta, squadra costruita con ‘tante scommesse’ e diventata in questa stagione una vera spina nel fianco delle grandi realtà del nostro campionato. Una piccola fortezza dal gran cuore, spesso vicina persino alla parte alta della classifica e vicina alla lotta per la Conference League.

Il futuro di Motta resta però in forte bilico, con diversi club di Serie A sulle sue tracce. Dall’Inter, suo ex club, fino a Juventus e Napoli, senza dimenticare l’opzione Psg. Il club felsineo spera nella permanenza di Thiago Motta, ma Pirlo sarebbe la prima alternativa in caso di partenza. L’ex Juve attende e valuta il possibile ritorno in Serie A.