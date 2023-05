Juventus-Di Maria, è rottura: il gesto inequivocabile

Periodo complicato per la Juventus, scivolata al settimo posto. Di Maria non resterà: il gesto dell’argentino è inequivocabile.

La prima mazzata, per la Juventus, è arrivata. La Vecchia Signora infatti, dopo la nuova penalizzazione legata al caso plusvalenze, è scivolata al settimo posto a -5 dal Milan quarto a due partite dalla conclusione del campionato. Il quadro potrebbe poi ulteriormente peggiorare a breve, visto che sono in arrivo ulteriori sanzioni collegate alla cosiddetta “Manovra stipendi”.

Il tutto, poi, senza dimenticare il fatto che la Uefa sta valutando di escludere il club dalle prossime coppe europee. Tante spine da gestire per Massimiliano Allegri il quale, il prossimo anno, ben difficilmente avrà ancora a disposizione Angel Di Maria. L’argentino è in scadenza il 30 giugno e dal canto suo sarebbe ben felice di rimanere in bianconero. La sua famiglia si trova bene a Torino e continuare a giocare in Italia gli consentirebbe di prepararsi nel migliore dei modi alla Copa America in programma nel 2024. Fino a qualche settimane fa, il rinnovo appariva possibile. Ora invece il divorzio sembra essere lo scenario più probabile.

Ad incidere, in particolare, non è soltanto la possibile mancata partecipazione alla Champions League (in fumo circa 90 milioni) ma anche il rendimento offerto in campo dall’ex Paris Saint Germain. Il classe 1988, acquistato nella scorsa estate a parametro zero al termine di un lungo corteggiamento, è andato a corrente alternata deludendo le aspettative iniziali. Per lui appena 8 gol e 7 assist in 38 apparizioni complessive, a fronte 12 gare saltate per infortunio. Troppo poco, per un elemento della sua qualità che, nelle intenzioni originali del club, avrebbe dovuto trascinare la squadra verso nuovi trionfi.

Juventus, sarà divorzio con Di Maria

Le ripetute prestazioni negative di Di Maria (nullo nel doppio confronto in Europa League con il Siviglia) hanno inevitabilmente provocato la rabbia di numerosi tifosi bianconeri. Uno di questi, in particolare, lo ha attaccato in maniera frontale su Instagram definendolo un mercenario. Immediata la replica del calciatore il quale si è difeso, respingendo al mittente le critiche ricevute.

“Quello che non merita la maglia sei tu. La squadra e i giocatori sono insieme al 100%, fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che sei con la Juventus solo nei momenti belli e non in quelli brutti”. Il post, in seguito, è stato cancellato ma testimonia bene il nervosismo di Di Maria per una stagione rivelatasi più ricca di amarezze che di soddisfazioni. Ora all’orizzonte ci sono le sfide contro il Milan e l’Udinese. Poi, sarà tempo di dirsi addio con reciproca insoddisfazione.