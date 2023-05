Guendalina Tavassi senza freni: la maglia non riesce a contenerla

Il noto personaggio televisivo Guendalina Tavassi continua a mostrare tutta la sua fisicità superlativa: il suo Lato A è esplosivo sotto l’abito.

Al giorno d’oggi sono moltissime le persone che tentano di approcciare al mondo dello spettacolo e della televisione attraverso la partecipazione ai reality show. Ovvero i programmi, basati su situazioni realistiche, dedicati sia a persone comuni che vip con la voglia di rimettersi in carreggiata.

Una vera e propria esperta in ambito di reality è sicuramente Guendalina Tavassi. Ovvero la ormai nota influencer che è divenuta un celebre personaggio televisivo grazie alla molteplice partecipazione in questo tipo di trasmissioni. La Tavassi ha infatti debuttato come semplice concorrente al Grande Fratello 11, per poi tornare nella casa anni dopo nell’edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini. Senza dimenticare lo scorso anno la sua avventura in Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi.

Ormai Guendalina Tavassi è davvero nota al grande pubblico, in particolare per due caratteristiche principali. Il primo è il carattere spigliato ed ironico, spesso sopra le righe, che l’ha portata anche ad avere litigi e discussioni non certamente lievi in TV, pure durante le ospitate da opinionista.

Fisico top per Guendalina Tavassi: il lato A è esplosivo

L’altra è la fisicità prorompente e la bellezza indiscutibile che da sempre caratterizza Guendalina. La donna romana, attualmente 37enne, vanta infatti un fisico sempre al top della forma, senza parlare delle sue forme molto attraenti. Anche se la stessa Tavassi non ha mai nascosto di aver fatto ricorso a qualche aiutino estetico in passato.

Su Instagram è molto attiva. Guendalina Tavassi vanta ben 1,3 milioni di follower sui social, i quali saranno sicuramente felici di ammirare quasi quotidianamente i post della ex concorrente del GF Vip. Infatti Guendalina non manca di mettere in bella mostra il suo fisico ed i suoi occhi cerulei che la rendono irresistibile per molti fan. Una delle ultime immagini pubblicate vede la Tavassi in outfit estivo, con un apprezzabile top colorato che però fatica a contenere l’abbondante Lato A della influencer. Un’immagine che lascia poco all’immaginazione e che sicuramente è stato molto apprezzato da chi la segue con costanza.

Guendalina Tavassi, nata a Roma nel 1986, ha alle spalle anche una complicata ed intensa vita familiare. Ha avuto tre figli da due uomini diversi, l’ultimo dei quali, Umberto D’Aponte, è stata protagonista con lei di una brutta vicenda. Guendalina è sorella di Edoardo Tavassi, altro popolare personaggio televisivo e protagonista con lei dell’Isola dei Famosi 2022.