Gaia Sabbatini sempre di corsa: con la nuova divisa fa il pieno di like

Gaia Sabbatini è ormai una certezza della atletica italiana, che infiamma il pubblico con le sue foto caricate sui social a dimostrare di essere in piena forma.

L’atleta della Nazionale vuole raggiungere nuovi record e, proprio per questo, continua ad allenarsi con grande intensità, regalando così anche degli scatti che infiammano il web e tutti gli appassionati del mondo dell’atletica.

Il rilancio di alcuni sport passa anche dalle storie di sacrificio e di passione dei maggiori protagonisti. Il mezzofondo e il mondo dell’atletica ha trovato una madrina importante in Gaia Sabbatini, una dei migliori talenti emersi negli ultimi anni tanto da vincere con merito il titolo europeo. Non è solo la gloria continentale ad essere protagonista, Sabbatini primeggia anche in varie occasioni ed è diventata una beniamina dell’atletica.

La mezzofondista di Teramo è ormai un personaggio pubblico, conta più di 300mila followers su Instagram e a loro dedica molto tempo, soprattutto dimostrando come gli impegni in pista non siano proprio finiti, anzi. C’è da rilanciarsi con duro allenamento e tanta passione.

Sabbatini, le foto che infiammano il web

L’atleta è immersa negli allenamenti in questi ultimi giorni, la protagonista delle Fiamme Azzurre si sta preparando al meglio in vista dei prossimi impegni. Vorrà primeggiare ed evitarsi anche qualche rimonta, meglio tenere sin da subito un passo deciso e dimostrare così di essere la migliore del gruppo, come spesso già accaduto. E dalle foto caricate su Instagram, il pubblico può già capire come tutto ciò potrebbe essere realtà, Gaia Sabbatini stupisce i fan, il suo stato di forma è apprezzabile ed entusiasma così la vasta platea del web. Gaia Sabbatini sarà impegnata per altro anche come protagonista del premio internazionale Pratola, dove si ritroverà con altre eccellenze dello sport italiano come Lorenzo Musetti, l’occasione sarà utile anche per chiedere qualche consiglio.

C’è da mantenersi in forma ma bisognerà anche saper gestire lo stress e trovare il momento giusto per essere decisiva in pista: pur cambiando sport, in fondo mantenere il self control è sempre basilare per ogni tipo di sportivo. I fan ora attendono di vederla in pista, ci sono ora nuovi orizzonti da scoprire. E nel frattempo, preferiscono osservarla sui social dimostrando decisamente il loro gradimento con like e commenti. I mondiali di atletica a Budapest si avvicinano, far sentire sin da ora tutto il proprio calore a Gaia Sabbatini potrebbe essere una grande iniezione di fiducia.