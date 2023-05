Selvaggia Lucarelli con un noto tifoso della Roma: “La rispetto ancora oggi”

Arriva il racconto da parte di un noto tifoso della Roma nei riguardi di Selvaggia Lucarelli, parole positive per la giornalista…

Si tratta di una storia d’amore di alcuni anni fa, sulla quale si è espresso dopo qualche tempo un personaggio molto famoso del mondo della tv ed anche un grande appassionato di calcio, ecco di chi stiamo parlando.

Ad essere intervenuto a tal proposito è stato infatti Max Giusti, la cui passione per la Roma è ben nota. Max è famoso anche per una delle imitazioni più celebri, quella del Presidente della Lazio Claudio Lotito.

Oltre al calcio, il comico romano è da sempre grande appassionato di tennis, mentre a livello lavorativo è attualmente impegnato a teatro ne Il Marchese del Grillo al Teatro Sistina ed in cui interpreta il celebre personaggio di Alberto Sordi nell’omonimo film uscito oltre 40 anni fa. Verso la fine degli anni ’90, Giusti era reduce da una lunga gavetta teatrale, allievo del grande maestro Gigi Proietti. Proprio in quel periodo e lavorando a teatro, ebbe modo di conoscere Selvaggia Lucarelli, quando quest’ultima svolgeva il lavoro di attrice, prima ancora di farsi conoscere come giornalista.

Max Giusti, non solo Roma: la vera passione era un’altra

La coppia rimase affiatata a lungo, condividendo il primo periodo di grande fama, ma dopo 7 anni la coppia decide di lasciarsi. A distanza di diverso tempo, l’attore è ritornato a parlare della sua relazione con una delle giudici di Ballando con le stelle, rilasciando un’intervista per le pagine de Il Messaggero. Al quotidiano capitolino, ecco quali sono state le sue parole riguardo a quel rapporto: “Rimane sempre lei. Anche se di persona non la vedo da tanto tempo e pur non condividendo sempre cosa fa, ho sempre stima e rispetto per lei”.

Ricordiamo come entrambi stiano vivendo rapporti molto solidi con i rispettivi partner. Da una parte Max Giusti è sposato da quasi 13 anni con Benedetta Bellini, donna lontana dalla luce dei riflettori, insieme a lei ha avuto due figli: Matteo e Caterina. Dall’altra Selvaggia Lucarelli, dopo il matrimonio naufragato con Laerte Pappalardo, conosciuto nel reality La Fattoria e figlio del noto cantante Adriano, sta da alcuni anni con lo chef Lorenzo Biagiarelli, appena reduce dall’esperienza come concorrente a Ballando con le stelle, programma tv di cui la giornalista ha fatto parte della giuria. Chissà se la nota giornalista avrà avuto modo di leggere le parole del suo ex compagno.