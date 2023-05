Il costume è un filo: Jovana Djordjevic conquista tutti

Lady Djordjevic continua a stupire i suoi fans: la foto in bikini lascia tutti di sasso.

Jovana Djordjevic su Instagram sta ottenendo sempre più successo vista l’oramai acclamata bellezza che gli ha donato Madre natura. Mentre al di fuori dei social è una delle modelle più richieste in circolazione.

I social network negli ultimi anni sono letteralmente esplosi e hanno facilitato sempre più la vita dei tifosi in quanto grazie a essi hanno potuto cominciare a seguire attentamente la vita privata dei loro beniamini. Ma i social possono essere una vetrina importante soprattutto per le cosiddette wags, ovvero le mogli o compagne degli atleti che grazie alla loro bellezza ottengono numeri da capogiro.

Una delle wags più famose, almeno in Italia, è la bellissima Jovana Djordjevic, moglie dell’ex centravanti di Lazio e Chievo Verona Filip Djordjevic. Jovana è una modella già affermata a livello internazionale, ma negli ultimi tempi si sta confermando una donna di spettacolo grazie a una serie di apparizioni televisive (tra cui quella all’Isola dei Famosi). La serba classe 1991 non passa decisamente inosservata e su Instagram conta ormai 380mila followers. È considerata dai più una vera e propria stella del web e sotto ogni foto raccoglie centinaia se non migliaia di commenti di gradimento.

Jovana Djordjevic, in bikini è provocante

Jovana non ha mai nascosto di adorare l’estate, il periodo della stagione dove può effettivamente mostrare il meglio di sé. Le sue foto in costume sono effettivamente travolgenti, incredibili e lasciano tutti di sasso. La modella ha un corpo da favola, definito al punto giusto e quando è in riva al mare non ha semplicemente rivali.

Sui social raccoglie sempre centinaia di commenti e likes con i fans che la inondano di complimenti. Del resto, è anche normale rimanere stupiti di fronte a cotanta bellezza: la Djordjevic raramente risponde ai complimenti, ma quando lo fa riceve anche in quel caso tantissimi likes.

In un recente scatto, la Djordjevic si è mostrata in bikini bianco in una meta esotica baciata dal sole. La trentunenne serba si mostra sorridente e serena: la stagione fredda, segnata da interminabili piogge e da gradi centigradi molto spesso sotto zero, è finalmente terminata. Il bikini indossato dalla serba è stretto e valorizza al meglio le sue forme sinuose e naturali che sembrano essere quasi scolpite da un’artista con i fans che non vedono l’ora di vederla in pose ancor più provocanti durante la bella stagione in arrivo.