Bomba improvvisa: Mancini lascia la Nazionale e torna in A

Potrebbe verificarsi una vera e propria bomba di calciomercato in vista della prossima stagione con Roberto Mancini pronto a tornare nel campionato italiano lasciando la nazionale.

Quella che ci aspetta è un’estate che potrebbe vedere diversi cambi in panchina tra le big di Serie A. Sono molti i nomi che appaiono in bilico tra le migliori squadre italiane con i club che stanno valutando cambi in panchina. Tra gli allenatori che potrebbero rientrare alla guida di un club di Serie A sembra esserci Roberto Mancini. Il ct della nazionale italiana potrebbe infatti salutare gli azzurri dopo la Nations League per tornare nel campionato italiano.

Stando a quanto affermato da Valter De Maggio ne Il Corriere nel Pallone, Roberto Mancini rappresenterebbe una delle idee di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli.

Serie A, ipotesi Mancini in panchina per un big italiana

Un affare di certo non semplice per il Napoli che dovrebbe convincere l’attuale commissario tecnico della nazionale italiana a lasciare la squadra per tornare in Serie A. Per il momento non c’è una vera e propria trattativa per strappare l’ex Inter e Manchester City alla nazionale ma De Laurentiis è pronto a valutarne l’ingaggio. Da capire se Mancini sia disposto a lasciare il progetto azzurro per tornare in Serie A con la volontà di tornare a lottare per il mondiale che è ancora forte.

Nel frattempo il Napoli deve definire la situazione con Luciano Spalletti. L’addio dell’attuale allenatore degli azzurri alla squadra partenopea appare certo con le parti che non hanno trovato un accordo per proseguire insieme. Con ogni probabilità al termine del campionato in corso ci sarà l’annuncio della separazione tra tecnico e club con De Laurentiis che poi valuterà le opzioni per il sostituto. Una rivoluzione per il Napoli pronto a salutare anche il ds Giuntoli, destinato alla Juventus.

In questo momento, oltre a Roberto Mancini, ci sono anche altri nomi accostati alla panchina del Napoli. Per quello che riguarda l’estero piace molto Luis Enrique che tornerebbe così in Italia dopo l’avventura alla Roma. In Serie A invece si seguono le piste che portano a Thiago Motta e Vincenzo Italiano con i due tecnici che stanno facendo molto bene alla guida di Bologna e Fiorentina.