Affare pazzesco di Maldini: dal City, 80 milioni di euro

Il Milan si prepara ad affrontare le ultime due gare di campionato, per cercare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il ‘Diavolo’, anche grazie alla penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus, si trova ora al quarto posto in classifica. Con la qualificazione in Champions League vicina, la società inizia a muoversi per quanto riguarda il calciomercato estivo per la prossima stagione.

Il reparto che la dirigenza rossonera è intenzionata a rinforzare è l’attacco, che vedrà cessioni importanti. Zlatan Ibrahimovic, infatti, saluterà Milano al termine della stagione per via della scadenza contrattuale. Un altro calciatore che pare destinato all’addio è Divock Origi, che ha deluso in questa prima annata italiana. L’attaccante belga, arrivato dal Liverpool la scorsa estate a parametro zero, ha realizzato solamente due reti in 35 partite disputate.

A complicare un pò la cessione è l’ingaggio da circa 4 milioni netti a stagione percepito, ma il Milan è comunque intenzionato a trovargli una sistemazione. Proprio per questo, la dirigenza sta pensando ad un grande colpo per rinforzare il proprio reparto. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il Milan proverà a regalarsi un grande colpo per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Il Milan a caccia del colpo grosso, Maldini ci prova: servono 80 milioni

Il nome che stuzzica e non poco Paolo Maldini è Julian Alvarez, attaccante del Manchester City e campione del mondo con l’Argentina. Il classe 2000 si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota diciassette reti realizzate e cinque assist forniti in 47 partite disputate tra campionato e coppe. A rendere ancora più grande la sua stagione è il fatto di essere stato una riserva, visto che davanti ha un Haaland decisamente in stato di grazia.

A rendere complicata la trattativa è proprio il Manchester City, che non ha intenzione di privarsi del proprio gioiello se non di fronte ad un’offerta da almeno 80 milioni di euro. Si tratta di una cifra esorbitante per le casse del Milan, che proverà a puntare sulla voglia del calciatore di sentirsi protagonista. La dirigenza rossonera, infatti, è pronta a consegnare le chiavi dell’attacco all’argentino, garantendogli un ruolo da protagonista assoluto. La trattativa ovviamente si preannuncia molto complicata, ma il Milan è pronto a provarci seriamente. Maldini proverà a regalare il colpo da novanta alla piazza, con il popolo rossonero che sogna vederlo incantare a San Siro. Champions League permettendo.