Tuchel alla Juve: l’annuncio è arrivato

Incredibile annuncio che riguarda l’attuale tecnico del Bayern Monaco e la Juve. Ecco cosa ha detto l’ex campione.

Ha destato molto scalpore negli scorsi mesi l’arrivo di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. Non tanto per le qualità del tecnico che, nei suoi anni tra Borussia, PSG e Chelsea ha abbondantemente dimostrato di essere un tecnico di altissimo valore, ma per il momento in cui è stato preso al posto di Nagelsmann.

L’ex tecnico dell’Hoffenheim infatti è stato sollevato dal suo incarico in un momento in cui era effettivamente ancora in corsa per tutte le competizioni. Per questo la sostituzione di Nagelsmann con Tuchel si è rivelata alquanto strana agli occhi di diversi addetti ai lavori che naturalmente hanno presupposto che i problemi tra il Bayern e Nagelsmann non fossero solo di natura di risultati. Nagelsmann infatti era piena corsa per il titolo in Bundesliga e imbattuto sia in Coppa di Germania che in Champions League, dove aveva superato il girone con Inter e Barcellona.

Il campione tedesco Lothar Matthaus, con un passato anche in Italia tra le fila dell’Inter, ha rivelato a tal proposito un retroscena riguardo questo cambio in panchina. “Il Bayern Monaco non era convinto di Nagelsmann.” ha dichiarato ai microfoni di Goal. “Però non potevano esonerarlo dopo che aveva vinto tre titoli. Hanno dovuto aspettare.” Ma ad un certo punto il destino di Tuchel avrebbe potuto essere lontano dalla Baviera. Perché, parole sempre di Matthaus, su di lui c’era anche la Juve.

Tuchel, il retroscena: poteva andare alla Juve invece che al Bayern Monaco.

“Era vicino alla Juve.” ha rivelato Matthaus. “Questo ha innervosito il Bayern Monaco. Loro non erano convinti di Nagelsmann, però d’altro canto rischiava di sfumare Tuchel. Allora hanno dovuto accelerare e prendere il tecnico tedesco”. Così si è arrivati al cambio in panchina all’Allianz Arena, quando invece, la storia avrebbe potuto essere diversa, con Tuchel che sarebbe potuto arrivare in Italia e sedersi sulla panchina della Juventus.

Per Tuchel, che in Germania prima del Bayern Monaco aveva già allenato il Magonza e il Borussia Dortmund, si sarebbe trattata della prima esperienza in Italia. Un modo oltretutto per allenare in quattro dei cinque maggiori campionati del vecchio continente. Tuchel infatti ha anche allenato il PSG, con il quale a vinto due campionati francesi e il Chelsea che è riuscito a portare, arrivando da subentrato, alla vittoria della Champions League.