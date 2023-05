Gratis alla Juventus: un campione del mondo per Allegri

La Juventus ha nel mirino un colpo a parametro zero per il prossimo anno: un nuovo campione del mondo è pronto a vestire il bianconero.

La stagione bianconera è sicuramente da accantonare, e a fine maggio è già il caso di mettersi a guardare al futuro in casa Juventus. Sono tanti i temi che riguardano il rinnovamento della formazione torinese, a partire da quello della panchina di Max Allegri. Ma anche in campo è chiaro che ci saranno delle novità importanti, e che il nuovo direttore sportivo (Giuntoli?) avrà un compito non semplice.

La Juve del 2023/2024 si reggerà probabilmente su un mix di giovani e di giocatori esperti arrivati però a prezzo contenuto. Proprio su quest’ultimo fronte i dirigenti bianconeri si starebbero già muovendo, andando a caccia di rinforzi adatti alla formazione dell’anno prossimo. Nel mirino ci sarebbe un esperto campione argentino, reduce dal titolo mondiale e da una stagione in generale molto positiva. Il suo contratto va però in scadenza a giugno, ed ecco che può diventare d’interesse per la Juventus. Purtroppo non si tratta di Di Maria, che invece sembra allontanarsi dal rinnovo con il club bianconero.

Sia ‘Tuttosport’ che la ‘Gazzetta dello Sport’ hanno messo in chiaro negli scorsi giorni che il Fideo non è affatto convinto di restare, specialmente se non potrà giocare le coppe europee. La Juventus potrebbe virare allora su altri obiettivi, in particolar modo per quanto riguarda la difesa, settore più che mai critico della rosa. Con Bonucci alla sua ultima stagione in carriera e un Rugani che non sembra dare grandi affidabilità, di fatto la Juve ha solo due centrali di ruolo, Bremer e Gatti. Entrambi con un’esperienza internazionale molto ridotta.

La Juventus chiama il campione del mondo: un rinforzo a costo zero

Come rivelato da ‘Calciomercato.it’, nel mirino dei dirigenti bianconeri ci sarebbe in verità Nicolas Otamendi, il 35enne difensore argentino titolare dell’Albiceleste di Scaloni. Ma Otamendi viene anche da un’annata da sogno con il Benfica, una delle squadre rivelazione della stagione e attualmente a un passo dal titolo nazionale in Portogallo. Dal suo arrivo a Lisbona dal Manchester City nel 2020, l’argentino ha dimostrato di essere ancora un giocatore di primissimo livello.

Alla Juve, Otamendi potrebbe certamente apportare esperienza ma anche qualità, aiutando a gestire una delicata fase di transizione nel corso del prossimo anno. A interessare i bianconeri è soprattutto il rapporto tra abilità del giocatore e costo economico. Non solo il difensore sudamericano arriverebbe a parametro zero, ma avrebbe anche un ingaggio piuttosto contenuto. Al Benfica, Otamendi guadagna 2 milioni di euro l’anno, ma non è da escludere che, per ragioni anagrafiche, la Juve possa convincerlo anche a una piccola riduzione.