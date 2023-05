Nel Monza è rinato: ora può puntare all’Europa

Nella squadra lombarda è tornato ai livelli di un tempo: ora vuole diventare protagonista anche in Europa.

Il Monza sta vivendo un vero e proprio sogno sportivo e, dopo l’ennesima vittoria ai danni del Sassuolo, è ormai lanciato verso l’ottavo posto. Un risultato incredibile e impensabile a inizio stagione quando in panchina sedeva ancora Giovanni Stroppa.

Con l’arrivo di Raffaele Palladino, fortemente voluto e desiderato dall’amministratore delegato Adriano Galliani, la squadra lombarda ha scalato la classifica in men che non si dica riuscendo a ottenere vittorie pesantissime contro avversari quali Inter, Juventus e Napoli. Insomma, una stagione straordinaria che inorgoglisce un’intera piazza che prima di quest’anno non era mai riuscita ad approdare in Serie A.

Con la vittoria contro il Sassuolo, i biancorossi si sono confermati come un’autentica macchina schiacciasassi. Grazie a una prova di squadra convincente, la formazione di Palladino ha messo sotto torchio i validi neroverdi di Dionisi ottenendo la terza vittoria nelle ultime cinque uscite. Con un calciatore in particolare che si è preso le prime pagine dei giornali giocando l’ennesima grande partita.

Monza, Pessina è sempre più leader: ora sogna in grande

Matteo Pessina non è nuovo a stagioni straordinarie e incredibilmente produttive. Già ai tempi dell’Atalanta, accanto ai vari Josip Ilicic e Papu Gomez, era uno dei migliori talenti italiani tanto che si ritagliò un posto da grande protagonista nella nazionale che nel 2021 alzò l’Europeo a Londra. Ma oggi si può dire senza timore di smentita che all’età di 26 anni sia maturato definitivamente: probabilmente la fascia di capitano del Monza, sua città natale, gli ha permesso di completare quel processo di crescita cominciato anni addietro. Pessina in città è voluto bene da tutti, è un leader silenzioso in campo che adora far parlare i fatti piuttosto che le semplici parole.

Probabilmente in cuor suo gli piacerebbe giocare regolarmente anche in Europa, magari partecipando a qualche competizione di prestigio come l’Europa League (in passato, ad esempio, si era parlato di un interesse della Fiorentina, finalista di Conference League, che in caso di vittoria potrebbe ritentare il centrocampista). Ma molto probabilmente il classe 97′ ha in mente solo una cosa: rimanere a Monza per portare la squadra sempre più in alto. Magari proprio in quell’Europa che la società, in primis il presidente Silvio Berlusconi, sogna praticamente da sempre. Intanto il capitano del Monza si gode questo grandissimo momento con i propri tifosi in attesa di programmare al meglio anche la prossima stagione.