Inter: tegola Mkhitaryan, svelati i reali tempi di recupero

In casa Inter continua a tenere banco l’infortunio di Mkhitaryan. Sono stati svelati i reali tempi di recupero.

La qualificazione alla finale di Champions League è stata sicuramente rovinata (in parte) dal problema fisico di Mkhitaryan. Ormai mancano 20 giorni dalla partita di Istanbul e possiamo dire che il timore di non avere l’armeno c’è.

E’ direttamente La Gazzetta dello Sport a fare il punto sull’infortunio di Mkhitaryan e svelare i tempi di recupero. L’obiettivo è chiaro: averlo per la finale di Champions League. Ci sarà? Andiamo a vedere nei dettagli quanto dovrà stare fuori e soprattutto cosa ha rimediato proprio contro il Milan.

Inter: infortunio Mkhitaryan, quante partite salta

L’infortunio di Mkhitaryan possiamo dire che è l’unica nota stonata della serata di martedì. Un problema fisico in questo momento rischia di tenerlo fuori almeno fino al termine della stagione e con la finale di Champions League alle porte possiamo parlare di un una tegola importante per l’Inter.

Naturalmente la speranza da parte dei nerazzurri è quella di recuperarlo per riuscire ad avere a disposizione un giocatore di assoluta qualità in una partita che si preannuncia molto complicata per diversi motivi. Ci riuscirà? Secondo quanto riferito dalla Rosea, Mkhitaryan dovrebbe rientrare da questo infortunio proprio nella settimana che porta alla sfida di Istanbul. Lo stiramento, infatti, è lieve e questo fa ben sperare in un rientro in campo in davvero breve tempo.

Sicuramente il giocatore non sarà rischiato in campionato per evitare ricadute. Successivamente si valuterà con attenzione le sue condizioni ed una decisione sarà presa solamente a ridosso del match contro il Manchester City. L’obiettivo è quello di non rischiare assolutamente altri problemi e soprattutto non giocarsi un cambio. Per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro e capire se alla fine ci potrà essere questa opportunità oppure no.

Infortunio Mkhitaryan: Serie A finita per lui

La Serie A per Mkhitaryan è finita a causa di questo infortunio. L’Inter, come detto in precedenza, non ha nessuna intenzione di rischiarlo per allungare i tempi di recupero e il calciatore, quindi, continuerà a lavorare a parte fino alla settimana che porterà alla trasferta di Istanbul.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e naturalmente provare a capire se Mkhitaryan potrà essere in campo contro il Manchester City oppure questo infortunio non gli consentirà di giocare la finale.