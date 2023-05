Pazienza finita: il Milan inizia a tagliare le teste, via in quattro

In casa Milan si prospetta una vera e propria rivoluzione durante l’estate: definite già quattro partenze

Inizia una fase estremamente delicata per il Milan, a sole tre giornate dalla chiusura della Serie A. I rossoneri, infatti, devono a tutti i costi tentare il miracolo e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Non sarà affatto semplice visto che con 9 punti a disposizione, la distanza dalla Lazio quarta è di ben 4 lunghezze. Insomma, non è un momento semplice per il ‘Diavolo‘ che dovrà adesso rimboccarsi le maniche e portare tre vittorie a casa, sperando in qualche passo falso degli uomini di Sarri. Senza dimenticare, poi, il tracollo che gli uomini di Pioli hanno registrato in Champions League nei 180′ validi per la semifinale, contro l’Inter. I rossoneri in questo momento sono sì concentrati sul campo ma, sottotraccia, il focus è pure rivolto al calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti dal 1 luglio 2023.

L’idea di Maldini e Massara sarà quella di rivoluzionare la rosa, lì dove ce ne sarà bisogno, sfoltendo un gruppo che per buona parte ha deluso clamorosamente le aspettative. Ed è per questa ragione che sarebbero già state programmate ben quattro cessioni, durante un’estate che promette di essere bollente per la società di Cardinale. Ecco chi dirà certamente addio al Milan nelle prossime settimane.

Bye bye Milan: già pronte quattro cessioni

Per voltare pagina, come già detto, il Milan dovrà guardare lontano a quelli che saranno gli innesti da consegnare nelle mani di Pioli. Tutto ciò dipenderà dalle partenze ed una già sicura sembra essere quella di Ante Rebic. L’ala croata, 29 anni, nonostante un contratto in essere fino al giugno 2025, saluterà il ‘Diavolo’.

Ed il motivo è presto detto. Rebic quest’anno, nonostante le innumerevoli occasioni concessegli da Pioli – 31 presenze tra campionato e coppe – ha inanellato una serie di prestazioni davvero altalenanti, con soli 3 gol e 2 assist all’attivo. L’ex Eintracht Francoforte non sarà il solo. Già da mesi Sergino Dest non rientra più nei piani del club di via Aldo Rossi, al punto che è stato virtualmente messo fuori rosa. Il laterale americano tornerà al Barcellona dopo il deludente prestito in rossonero. A centrocampo non sarà invece riscattato Aster Vranckx, 20enne belga arrivato in prestito dal Wolfsburg con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Una cifra che da Milanello non hanno la minima intenzione di spendere per il classe 2002. Il quarto addio riguarderà l’attacco: dopo aver firmato a parametro zero nell’estate 2022, Divock Origi dirà addio al Milan. L’ex Liverpool è stato un vero e proprio fantasma, non ha mai inciso con la maglia rossonera e la sua partenza potrebbe addirittura fare incassare una plusvalenza alla società meneghina. Il poker di addii è quindi già servito: in attesa di rivelare le prossime destinazioni dei quattro calciatori fuori dal progetto Milan.