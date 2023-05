Juve, doccia fredda: lo prende il Milan subito

Beffa incredibile per il calciomercato della Juventus: il Milan lo prende subito in vista della prossima stagione, tifosi allibiti.

Uno dei simboli della Juventus degli ultimi anni è pronto a “tradire” i colori bianconeri per accettare la proposta di Paolo Maldini e Ricky Massara. La stagione sta per concludersi e il calciomercato è pronto a prendersi la scena. Una delle squadre di Serie A che sarà sicuramente tra le più attive durante quest’estate è il Milan, pronto a riscattare una campagna acquisti, quella dell’anno scorso, che almeno finora non ha dato i frutti sperati.

Il club rossonero ha messo nel mirino una bandiera degli ultimi anni della Juve, un calciatore che rappresenterebbe un grosso rinforzo per la squadra di Pioli. Non è un mistero il fatto che il Milan sia alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Ibrahimovic a causa dei tanti infortuni non è stato praticamente mai a disposizione di Stefano Pioli, mentre sia Ante Rebic che Divock Origi hanno al contrario sempre deluso le aspettative ogni qual volta sono stati chiamati in causa.

Ecco perché la dirigenza rossonera ha sondato il mercato e, all’interno dei parametri economici imposti dalla società, ha individuato un giocatore che potrebbe fare al caso suo: Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, autore di 15 gol e 3 assist in questa stagione, ha già comunicato all’Atletico Madrid di voler tornare in Italia e il Milan è una destinazione più che gradita.

Ha detto sì al Milan: Maldini pronto a chiudere l’affare

La valutazione del club allenato da Simeone si aggira sui 20 milioni di euro, ma il contratto del giocatore in scadenza nel 2024 potrebbe aiutare i rossoneri a chiudere l’affare a cifre più ridotte. Se è inoltre vero che lo stipendio attuale di Morata è di 8 milioni all’anno, è anche vero che il Milan potrebbe sfruttare i benefici fiscali del decreto crescita così da avere un impatto meno gravoso sulle casse. Un’operazione che, se andasse in porto, rappresenterebbe una vera e propria beffa per la Juventus.

L’attaccante spagnolo è infatti stato uno dei simboli della squadra bianconera, con cui ha collezionato 185 presenze e messo a tabellino 59 reti e 39 assist. Un passaggio al Milan che potrebbe essere preso come un “tradimento” da alcuni tifosi bianconeri, nonostante il giocatore abbia sempre mostrato grande attaccamento a quei colori. Sta di fatto che Paolo Maldini e Ricky Massara sono pronti a chiudere il prima possibile l’affare e a regalare a Stefano Pioli un nuovo centravanti di livello europeo.