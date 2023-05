Colpo Milinkovic-Savic in Serie A: c’è la cifra

Al termine di questa stagione arriverà un’offerta importantissima alla Lazio per uno dei suoi diamanti. Ovviamente ci stiamo riferendo a Sergej Milinkovic-Savic

Non è affatto un mistero che il centrocampista serbo sia, ogni anno, al centro dei desideri di parecchi top club europei. Gli stessi che hanno intenzione di rinforzare il proprio centrocampo con il suo acquisto. Nella prossima sessione del calciomercato estivo potrebbe arrivare un’offerta importante per il patron Claudio Lotito.

Dopo otto anni la sua avventura in biancoceleste potrebbe seriamente finire. Anche perché, secondo quanto riportato da un noto quotidiano, la società interessata è pronta a presentare una cifra importante pur di averlo a disposizione per la prossima stagione.

In ogni sessione estiva viene sempre fatto il suo nome. Alla fine, però, non cambia niente visto che è sempre rimasto alla Lazio. Questa volta, però, le cose potrebbero seriamente cambiare. Anche perché, secondo il ‘Messaggero‘, un top club di Serie A è pronto a presentare una offerta ufficiale per Sergej Milinkovic-Savic. A dire il vero non si tratterebbe neanche della prima offerta che viene effettuata per lui da parte della società.

Lazio, Milinkovic-Savic questa volta può salutare

Il club in questione è la Juventus, pronta a fare un’offerta per acquistare il gioiello serbo. L’obiettivo dei biancocelesti resta sempre quello di respingere ogni tipo di assalto, ma stavolta appare molto difficile. Con un quarto posto oramai quasi blindato (Milan permettendo), gli “aquilotti” sono pronti al grande ritorno in Champions League dopo alcuni anni. Nonostante questo il serbo sembra essere sempre più vicino all’addio.

Il centrocampista balcanico potrebbe seriamente partire la prossima stagione per una cifra che si avvicina intorno ai 25 milioni di euro. Anche se, quest’ultima, è giudicata molto bassa da Lotito che sotto i 40 non vuole neanche iniziare ad intavolare una trattativa. L’interesse dei bianconeri nei suoi confronti c’è e c’è sempre stato. Le cifre sono cosi basse perchè Sergej ha il contratto in scadenza nel 2024 ed avrebbe già comunicato alla società capitolina la volontà di non rinnovare il contratto.

Milinkovic potrebbe cosi avere l’occasione della sua carriera. Da anni si parla di lui come di uno dei centrocampisti più forti sul panorama mondiale, ma le lacune collettive della Lazio fermavano la sua ascesa. Questa volta, però, il rischio che possa fare seriamente le valigie è molto alto. Alla finestra rimangono sempre anche alcuni club stranieri, ma la possibilità che rimanga ancora in Italia (con un’altra maglia) è fin troppo elevata. Una vera occasione per il serbo che, a 28 anni, è pronto al ritorno da protagonista in Champions. La Lazio è pronta a perdere uno dei suoi diamanti.