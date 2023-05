Verstappen, l’ultimo gesto spiazza tutti: Red Bull ‘tradita’

Max Verstappen è un vero appassionato delle quattro ruote. Il campione del mondo di Formula 1 ama sperimentare la guida di vetture a tutti i livelli

Un fuoriclasse a tutto tondo, uno dei più credibili eredi di campioni del passato rimasti nel cuore di milioni di tifosi e appassionati di sport motoristici, in particolare di Formula 1. Max Verstappen merita elogi e appellativi che grandi ex piloti del Circus gli hanno attribuito in queste ultime settimane.

E’ forse ancora presto per definire il pilota olandese come il ‘nuovo Senna‘, ma di certo il due volte campione del mondo possiede le doti e le qualità per avvicinarsi al leggendario Ayrton. Determinato, aggressivo, in possesso di qualità fuori dal comune, Verstappen si sta avviando a conquistare in scioltezza il terzo titolo iridato consecutivo.

Un dominio finora inattaccabile che rischia di riproporre il tema della ‘Formula noia‘, definizione che anni fa era stata coniata a causa dell’egemonia esercitata dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Un autentico monologo la cui prima vittima, paradossalmente, rischia di essere proprio il campione in carica. In più di un’occasione Verstappen ha infatti dichiarato come l’attuale format della Formula 1 non susciti in lui particolare entusiasmo.

A tal punto che da più parti si vocifera di un suo possibile clamoroso addio al Circus tra qualche anno. “Tutte queste novità, compreso l’aumento del numero delle Sprint Race, non mi piacciono molto. Alla fine potrei stancarmi, anche prima di quanto avevo immaginato“.

E forse sarà per questa ragione che Verstappen si stia avvicinando con sempre maggiore interesse ad altre competizioni su quattro ruote. La notizia, rimbalzata qualche giorno fa e confermata dai vertici della Honda, è che Verstappen proprio a Miami si è messo alla guida dell’Honda CR-V Hybrid Racer, vero e proprio colosso da 800 cavalli.

Si tratta di un affascinante super SUV che Verstappen ha provato con un misto di entusiasmo e curiosità. L’evento si è verificato nel corso del week end del GP di Miami, una gara in cui l’olandese ha stravinto pur partendo dalla nona posizione sulla griglia di partenza.

La casa automobilistica giapponese per celebrare l’avvenimento ha voluto pubblicare un video di circa un minuto in cui il due volte campione del mondo della Red Bull ha guidato la CV-R Hybrid Racer sul tracciato della Florida. Verstappen ha poi rilasciato una breve dichiarazione in merito a un’esperienza che in futuro potrebbe vederlo coinvolto. “E’ una vettura eccellente, ma non ha ancora le prestazioni della mia Red Bull”.