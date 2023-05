Clamoroso addio in Serie A: allenatore top si trasferisce in Francia

C’è un clamoroso addio che riguarda un top allenatore di Serie A. Per il prossimo anno per lui si aprono le porte della Ligue 1 francese

Nel campionato italiano, nonostante spesso ci siano critiche esagerate, ci sono diversi allenatori che si sono messi in mostra nel migliore dei modi. Tra piacevoli conferme e qualche novità, il nostro calcio offre ancora degli spunti significativi.

La Serie A sta volgendo al termine con ancora due verdetti da assegnare. Il primo riguarda i posti Champions, mentre il secondo è su chi andrà ad affiancare la Sampdoria nella retrocessione in Serie B. Queste ultime 4 giornate, quindi, hanno un sapore particolare, con diverse squadre che sono ancora in ballo anche in Europa. Roma, Juve, Milan e Inter, devono salvaguardare le proprie energie in vista del ritorno delle semifinali di Champions ed Europa League.

Una delle squadre rivelazioni del nostro campionato è il Bologna di Thiago Motta, abile a sostituire nel migliore dei modi lo scomparso e tanto amato Sinisa Mihajlovic. Contro Lazio, Milan, Inter e Juventus sono imbattuti al Dall’Ara e in molte occasioni meritavano anche più del pareggio. Motta sta facendo un grande lavoro e questo non è passato inosservato anche all’estero.

Serie A, Thiago Motta verso l’addio: su di lui ci sono PSG e Nizza

Di Thiago Motta si parla soprattutto in Francia e non è un caso. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, chi potrebbe presto strapparlo al Bologna è il PSG. I parigini saluteranno Galtier al termine della stagione e si stanno guardando intorno su chi scegliere come sostituto. Nei giorni scorsi si era parlato di José Mourinho, sempre più lontano dalla Roma, ma a quanto pare Al-Khelaifi vorrebbe un profilo più giovane e accattivante.

Motta ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio nel PSG, guidando i ragazzi dell’Under 19 e ottenendo ottimi risultati. Un suo ritorno al Parco dei Principi potrebbe diventare realtà ma non va sottovalutata la concorrenza di un altro club francese. Il Nizza, infatti, è alla stessa ricerca di un allenatore e tramite il proprio direttore generale Jean-Claude Blanc, ha pensato di contattare l’ex centrocampista di Inter e Barcellona. Il progetto del club della Costa Azzurra è molto ambizioso e se dovesse sfumare la pista PSG, Motta potrebbe anche accettare.