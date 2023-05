Altro tremendo lutto nello sport: aveva solo 29 anni

Il mondo dello sport italiano è stato sconvolto da una nuova drammatica notizia: a 29 anni è scomparsa una grande protagonista

Fin da ragazzini, i dirigenti e gli allenatori insegnano che il mondo dello sport è una grande famiglia. Non è sempre vero, ma in alcune discipline sì e per questo ogni grave lutto colpisce profondamente tutti. In particolare quando colpisce un’atleta giovane che aveva ancora tanto da giocare e una vita davanti.

Nelle ultime ore ad essere di nuovo colpito è stato il mondo del volley femminile che solo qualche settimana fa aveva dovuto salutare la 19enne Julia Ituma. Ora invece tocca ad Ana Paula Borgo, schiacciatrice brasiliana che nella passata stagione aveva vestito la maglia di un club glorioso come il Bergamo Volley. Nata il 20 ottobre 1993 a Bauru (nello Stato di San Paolo) Ana Paula Borgo ha giocato per sei stagioni nel São Caetano per poi passare dal Pinheiros all’Osasco e ancora al Dentil Praia e al Fluminense. In patria aveva vinto una Brazil Cup, collezionando anche due secondi posti nella Superliga e uno nel Campionato Sudamericano mentre per due volte è stata campione dello stato di San Paolo.

Nel 2021 aveva deciso di fare un’esperienza di gioco e di vita in Europa. Così era volata in Turchia e poi era arrivata a Bergamo, un ambiente più consono alle sue aspettative. Aveva lasciato la Lombardia alla fine della passata stagione per passare al Barueri, altra squadra che milita nella Superliga.

Altro tremendo lutto nello sport: Ana Paula Borgo ha lasciato un ricordo indelebile

Durante le visite mediche con il suo nuovo club, la scorsa estate, la drammatica scoperta. Le era stato diagnosticato un tumore allo stomaco contro il quale ha lottato fino a due giorni fa con tutto il coraggio che un’atleta e una donna può mettere in campo. Che fosse una combattente lo aveva dimostrato anche con la maglia della sua nazionale. Dopo aver vinto il titolo mondiale con l’Under 23 brasiliana, aveva debuttato con la nazionale maggiore nel 2019 durante la Nations League finita al secondo posto e sognava di trovare un posto per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Non sarà più così e il suo ultimo club italiano l’ha salutato con un post molto commovente sui social. Ha spiegato che era bastato poco per ammirare la sua forza di guerriera e per farsi conquistare del suo sorriso, dalla sua infinita dolcezza. Ecco perché sapere che non sarà più in campo e con la sua famiglia, lascia un vuoto incolmabile. Per questo il Bergamo Volley abbraccia anche il marito Carlos e tutti i suoi familiari. “Fai buon viaggio Ana Paula…”.

L’anno salutata anche alcune ex compagne come Emma Cagnin che l’ha ricordata come un raggio di sole e Luna Cicola: “Spero che ovunque tu sia, Dio sia con te, come hai sempre desiderato”. Ma un pensiero lo ha ricolto anche l’ex stella azzurra Francesca Piccinini.