Tifosi Juve in festa: ecco la prima firma!

La Juve sta programmando la prossima stagione e spera di poter ufficializzare presto il primo grande colpo: la tifoseria è su di giri.

La Juventus spera di finire nel migliore dei modi questa stagione. Un’annata, caratterizzata da pesanti difficoltà per i bianconeri, soprattutto a causa dei processi sportivi che porteranno quasi certamente a delle penalizzazioni in classifica. I tifosi juventini si augurano di poter chiudere presto i capitoli riguardanti plusvalenze e manovra stipendi, in modo da mettersi alle spalle questo periodo buio e ripartire con slancio.

Molto probabilmente le penalizzazioni in arrivo escluderanno la Juventus dalle coppe europee, pertanto non sarà semplice per i vertici di Madama riuscire a trattenere i migliori giocatori. La paura della tifoseria è rischiare di perdere alcuni dei top player del club, interessati a disputare la Champions League.

Tra questi ci sono Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, calciatori che hanno molto mercato e sono fortemente richiesti soprattutto dalle big estere. La cessione di uno dei due (o di entrambi) consentirebbe alla Juve di rimettere anche a posto i conti, dato che il bilancio della società torinese è tutt’altro che roseo.

La Juve può esultare: arriva la firma tanto attesa

E per quanto riguarda Angel Di Maria? Il campione argentino è arrivato alla Juventus la scorsa estate, accolto dall’entusiasmo dei tifosi. Il Fideo ha firmato per un solo anno, ma l’impressione è che le possibilità di un accordo per un’altra stagione non siano affatto basse. La prima parte di stagione non è stata semplice per Di Maria, costretto a fare i conti con una serie di acciacchi fisici che ne hanno fortemente limitato il rendimento.

Forse anche per questo Di Maria sta seriamente pensando di ritardare il suo ritorno in Argentina e rimanere un altro anno in bianconero per provare a vincere lo scudetto con la Juventus. Le parole pronunciate da Di Maria nella conferenza stampa che ha preceduto la semifinale di andata di Europa League con il Siviglia fanno sperare tutti i fan di Madama.

Di Maria, pur ribadendo che in questo momento la concentrazione di tutti deve andare alle ultime sfide rimaste in campionato e in Europa League, ha aperto la porta ad un possibile rinnovo con la Juve. Il Fideo ha detto che sta parlando con il club e di sentirsi molto felice e contento a Torino. Inoltre, Di Maria ha sottolineato che nella sua scelta non pesa assolutamente l’eventuale presenza in Champions dei bianconeri. I tifosi juventini incrociano le dita: la firma dell’argentino potrebbe essere vicina.