Sinisa Mihajlovic, nuovo toccante messaggio: brividi nel calcio

Impossibile dimenticare Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore recentemente scomparso: il messaggio è da brividi.

A metà dicembre del 2022, in seguito ad una lunga battaglia contro la leucemia si è spento Sinisa Mihajlovic. Ex giocatore di Sampdoria, Lazio e Inter, tra le altre, e allenatore del Bologna. Ultimo club che ha allenato prima di dover dire addio ai suoi cari. Il mondo del calcio è ancora oggi in lutto per la scomparsa dell’ex calciatore.

Il carattere a tratti burbero di Mihajlovic, non serviva ad altro che a nascondere quelle che erano le sue fragilità. Dovute ad un infanzia non facile. Grazie al calcio, però, l’ex difensore è riuscito a trovare la propria dimensione migliore. Al punto che ancora oggi gli amanti del calcio lo ricordano con grande affetto. Soprattutto per chi ha avuto modo di conoscerlo di persona.

Insomma, quella vicina all’ex tecnico era una grande famiglia e tutti gli volevano bene. Affetto che ancora oggi è impossibile mettere da parte. Di recente, infatti, in seguito agli ottimi risultati ottenuti da un club in particolare, un messaggio da brividi è tornato a rendere protagonista l’indimenticato Mihajlovic.

Nel ricordo di Sinisa Mihajlovic: il messaggio è da brividi

Messaggio legato ad un club difficilmente pronosticabile, vista la carriera di Mihajlovic. Tuttavia, la sua importanza in questo sport è stata talmente potente che anche chi in carriera si è considerato suo rivale oggi non può fare a meno di dedicargli un prestigioso trionfo. Merito anche di sua figlia Virginia. La quale è infatti impegnata in una relazione con un calciatore del Genoa. Si tratta del difensore venticinquenne Alessandro Vogliacco. Tesserato rossoblù che con il Grifone è riuscito a raggiungere la promozione dalla Serie B alla Serie A. Traguardo che ha fatto impazzire di gioia Virginia Mihajlovic. Innamoratissima del suo compagno e felice dei successi da lui ottenuti.

Il primo pensiero, dopo i complimenti rivolti alla sua dolce metà, è naturalmente stato dedicato a suo padre. Attraverso un post che ha già fatto il giro d’Italia, la figlia di Sinisa ha così ricordato suo papà. Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale Virginia si è così espressa: “Amore mio mi ha regalato una delle emozione più belle mai provate. Te lo meriti più di chiunque altro, sappiamo quello che hai vissuto prima di arrivare qui”. Una toccante dedicata al calciatore del Genoa conclusa con un messaggio per Sinisa: “Papà ti ho pensato ogni singolo minuto durante la partita. Quando l’arbitro ha fischiato ho guardato in cielo. Tu eri lassù che festeggiavi. Sei stato il nostro portafortuna e lo sarai sempre. Questo è solo l’inizio”.