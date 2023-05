Inter ancora più azzurra: arriva la stella della nazionale

L’Inter è pronta a scatenarsi durante la sessione estiva di calciomercato: ecco il gioiello cercato anche dal Milan

Il successo nella semifinale d’andata di Champions League contro il Milan può prepotentemente rilanciare le ambizioni future dell’Inter di Simone Inzaghi. Lo 0-2 rifilato ai rossoneri porterà con un importante vantaggio la ‘Beneamata’ ad affrontare il ritorno, con almeno un piede già a Istanbul. Nel calcio, si sa, ogni cosa può accadere ed è per questo che l’allenatore piacentino chiederà ai suoi di mantenere ai massi livelli di altezza la concentrazione. Perchè approdare in finale ha un significato importante per l’Inter, in una stagione tutto fuorchè esaltante per i colori nerazzurri.

Dal fallimento totale nella corsa scudetto, a cui l’Inter non ha praticamente mai preso seriamente parte, passando poi per le voci di una possibile cessione societaria da parte della famiglia Zhang. Ecco, adesso ogni pezzo del grande puzzle nerazzurro sta finendo al suo posto ed è per questo motivo che in vista dell’estate Marotta è pronto a stupire. La prossima sessione di calciomercato, ormai imminente visto che riaprirà tra poco più di un mese e mezzo, promette già scintille.

In casa Inter, Marotta e Ausilio lavorano ai nomi che vengono considerati funzionali al progetto nerazzurro: tutto, però, avrà inizio grazie alle cessioni che non saranno poche. In difesa ha già detto addio Skriniar e potrebbe farlo – pure lui a zero – anche Stefan de Vrij, mentre per Bastoni i margini per il rinnovo sembrano esserci ancora.

Lo voleva il Milan: firma con l’Inter in estate

A centrocampo, invece, occhio al destino riservato ad uno tra Barella e Brozovic che potrebbe partire per fare cassa – e spazio – ad un nuovo arrivo. A gennaio scorso l’Inter ci ha provato apertamente per Kessie, non è quindi escluso che un nuovo innesto di peso si aggiunga in mediana. Ma è in attacco che, un pò a sorpresa, la dirigenza avrebbe già definito un nome su cui provare a costruire il reparto avanzato del futuro.

Perchè al posto del deludente Joaquin Correa potrebbe arrivare Domenico Berardi, ala del Sassuolo. Il calciatore è stato un grande protagonista nell’ultimo Europeo vinto dagli azzurri. Negli anni Berardi è stato spesso accostato alle big italiane, ma è sempre rimasto a Sassuolo.

Ci ha pensato a lungo pure Paolo Maldini che lo vedeva come un perfetto innesto per l’attacco di Pioli. L’Inter vorrebbe correggere i limiti dell’attuale attacco e con Correa fuori dalla rosa di Inzaghi, Berardi potrebbe effettivamente avere campo libero e firmare con la società meneghina. 23 presenze con il Sassuolo quest’anno che per il mancino classe 1994, con 10 reti e 6 assist vincenti all’attivo.