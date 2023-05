Emanuela Fanelli, che squadra tifa la vincitrice del David Di Donatello

Emanuela Fanelli è una dei nomi del momento del cinema e della televisione italiana, ma qual è la sua passione calcistica? Ecco la risposta.

Il grande pubblico l’ha scoperta come la bizzarra e irriverente ‘valletta’ del programma comico di Rai 2 ‘Una pezza di Lundini’, ma ormai Emanuela Fanelli è una star affermata. Il David di Donatello vinto ieri sera è solo il coronamento di un lungo percorso artistico, che solo di recente ha conquistato la fama nazionale. Attrice teatrale, interprete televisiva e cinematografica, capace di destreggiarsi in ruoli comici e drammatici e – perché no? – anche appassionata di calcio.

Nata a Roma il 6 luglio 1966, Emanuela Fanelli ha sorpreso un po’ tutti, con il suo recente ruolo in ‘Siccità’ di Paolo Virzì. Un’interpretazione drammatica, che le è valsa il David di Donatello come Miglior Attrice Non Protagonista. Una sorpresa per il grande pubblico, che la conosceva soprattutto per il ruolo comico che riveste da qualche stagione in tv, accanto a Valerio Lundini. In realtà, Fanelli è un’attrice di grande esperienza, che ai ruoli più leggeri sul piccolo schermo ha da sempre affiancato un’intensa attività teatrale.

Al cinema aveva già esordito nel 2015 proprio con un ruolo drammatico, nel film ‘Non essere cattivo’ di Claudio Caligari, anche se poi la fama ha iniziato ad arrivare grazie alla tv. Prima apparendo nel programma ‘Battute?’, poi in ‘Una pezza di Lundini’, e alla fine addirittura sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo del 2021. Il premio ottenuto ai David mercoledì sera è sicuramente un coronamento di un lungo percorso, ma chissà che non Emanuela Fanelli non possa presto festeggiare anche allo stadio.

La rivelazione di Emanuela Fanelli: ecco la sua squadra del cuore

Stadio Olimpico, naturalmente. L’interprete di ‘Siccità’ è romana e di fede giallorossa, come lei stessa ha confessato con naturalezza durante il programma di RaiPlay ‘La conferenza stampa’. Creato da Giovanni Benincasa, regista anche di ‘Una pezza di Lundini’, dà l’opportunità a bambini e ragazzi di fare domande ai loro beniamini. E quando uno di loro ha chiesto a Emanuela Fanelli se fosse della Roma o della Lazio, lei non ha avuto dubbi. “Ho pensato più alla domanda di prima che a questa” ha dichiarato.

L’attrice romana non è entrata nei dettagli del suo tifo calcistico, limitandosi a dire che tiene per la Roma. Non sappiamo se si reca spesso allo stadio a seguire la squadra, anche se finora nessuna telecamera era mai riuscita a scorgerla sugli spalti. Chissà che non possa accadere a breve, o magari in strada a festeggiare un titolo. I ragazzi di Mourinho puntano a superare il Leverkusen e raggiungere la finale di Europa League, per bissare il titolo della Conference conquistato giusto un anno fa.