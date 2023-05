Lutto tremendo nello sport italiano: si è spento in queste ore

Lo sport italiano piange la dipartita di un giovane talento. Ci ha lasciato improvvisamente, nella sua disciplina era apprezzato e stimato

Aveva solo 26 anni e non può andarsene cosi’, non deve essere una frase retorica. E’ accaduto a questo giovane talento dello sport italiano, un decesso che ci lascia attoniti, sconvolti.

Il mondo dello sport piange la morte del pattinatore Michele Sica. Era in vacanza in Francia quando il ragazzo è caduto dal balcone dell’albergo dove alloggiava. I tragici dettagli dell’impatto con il suolo, per lui fatale, non sono ancora stati chiarimenti dagli inquirenti. Le informazioni preliminari portano ad una drammatica fatalità, ma come spesso accade in questi casi, le forze dell’ordine non escludono nulla. Nel 2016 si era laureato campione del mondo: il pattinaggio era la sua vita, la sua strada. Era in questo micromondo che Michele sapeva esprimere la massimo il suo talento.