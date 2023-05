Torna in Serie: Joao Pedro ad un passo dalla Serie A

Dopo solamente un anno vissuto all’estero Joao Pedro potrebbe seriamente ritornare in Italia. Più di una squadra in Serie A su di lui

Una esperienza turca non proprio da ricordare per l’italo-brasiliano. Fino a questo momento della stagione (oramai giunta alla fine) ha collezionato 26 presenze trovando la via della rete solamente in 5 occasioni e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. Decisamente troppo poco per uno che, di mestiere, fa l’attaccante.

In Italia ha dimostrato di essere un calciatore di tutto rispetto, tanto da essere accostato a grandi club. Adesso, la sua avventura al Fenerbahce potrebbe essere finita dopo solamente un anno. Più di un club di Serie A sta pensando seriamente al suo ritorno. C’è la fila sul 31enne.

Quando ha militato nel Cagliari è stato una vera e propria bandiera. Tanto è vero che gli è stata consegnata anche la fascia di capitano. Poi la retrocessione in cadetteria. Il club di Giulini, per poter riprovare una importante risalita, lo ha sacrificato. Le richieste in Italia di certo non mancavano, anche se di offerte concrete davvero poche. Poi una chiamata dall’estero, quella decisiva, per Joao Pedro.

Joao Pedro, pronto il ritorno in Serie A: tre club su di lui

Un trasferimento da “solamente” 5 milioni di euro per il 31enne. Adesso, però, è pronto a ritornare in “patria”. L’italo-brasiliano potrebbe giocare in un nuovo club di Serie A. Come riportato in precedenza c’è più di un club che è sulle sue tracce. La sua valutazione, in questo momento, si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro, anche trattabili. Una cifra considerata “abbordabile” per alcune società.

Il Genoa, per il ritorno nella massima serie, sta pensando ad un suo grande ritorno. I rossoblù hanno intenzione di allestire una squadra importante che possa puntare ad una salvezza tranquilla. Il tecnico Gilardino potrebbe richiedere alla dirigenza il suo acquisto. Un nome che, sicuramente, alzerebbe notevolmente il livello tecnico del team. Non c’è solo il ‘Grifone’ che potrebbe chiedere informazioni al club turco.

C’è anche la possibilità Bologna: i felsinei starebbero pensando a lui nel caso di una possibile cessione di Marko Anrautovic. In Emilia Romagna ritroverebbe il suo amico Charalampos Lykogiannis che lo conosce sin troppo bene. Ed infine, da non scartare, neanche l’opzione che porta all’Udinese. In bianconero prenderebbe il posto di Beto (sempre nel caso di una cessione). L’Italia è pronta a riaccogliere il calciatore.