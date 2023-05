Mercato pazzo, dalla Juve alla Lazio per 5 milioni

Dalla Juve alla Lazio per appena cinque milioni di euro, Claudio Lotito ha pronto il grande colpo per accontentare Sarri

E’ un finale di stagione da vivere intensamente, soprattutto per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Se il Napoli ha già vinto il campionato con cinque giornate di anticipo e conquistato la qualificazione alla prossima edizione dell coppa, alle sue spalle è vera e propria bagarre.

Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate per la Lazio, scivolata al terzo posto in classifica a quota 64 e tallonata dalle due milanesi, Inter e Milan, rispettivamente a 63 e 61 punti. Seconda è invece la Juve – ma potrebbe ugualmente non disputare le coppe nella prossima annata causa penalizzazione – mentre in sesta e settima posizione vi sono Atalanta e Roma, entrambe a quota 58.Ultime giornate, quindi, senza esclusione di colpi per le sei formazioni che si giocano solo tre posti per la Champions.

E peraltro qualificarsi o meno alla prossima edizione della manifestazione incide notevolmente sull’organizzazione del mercato. Proprio in casa biancoceleste, i milioni derivanti dalla Champions potrebbero permettere a Lotito un tipo di mercato molto più in linea con i desiderata di Maurizio Sarri, alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione.

Lazio, ipotesi Milik per l’attacco: servono due condizioni

Uno dei rinforzi da prendere è sicuramente in attacco; il solo Immobile non è più sufficiente per i biancocelesti che nel corso della stagione hanno dovuto fare a meno del loro bomber per diverse settimane a causa di infortuni vari. Sarri si è inventato Zaccagni e Felipe Anderson falsi centravanti ma è arrivato il momento di avere una vera e propria alternativa di spessore in quel ruolo, considerato gli impegni. E la qualificazione alla Champions League potrebbe far arrivare un colpo addirittura dalla Juve.

Ci riferiamo ad Arkadiusz Milik, attaccante polacco di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Il bomber è solo in prestito al club bianconero che dovrà riscattarlo per circa sette milioni di euro. In caso, però, la Juve decida di non esercitare il riscatto, entrerebbe in gioco proprio la Lazio. Come detto, infatti, Sarri cerca un profilo di spessore e conosce bene Milik per averlo allenato a Napoli.

Nell’esperienza in azzurro il polacco su davvero molto sfortunato, con la rottura di entrambi i legamenti crociati ma Sarri apprezzò le qualità tecniche del calciatore. Si tratta, peraltro, di una operazione non onerosa, almeno dal punto di vista del cartellino, considerato come bastino 5-7 milioni per portarlo a Roma. Due, però, le condizioni necessarie affinché vada in porto l’operazione; Milik dovrebbe spalmarsi l’attuale ingaggio, fuori portata per i biancocelesti e soprattutto la Lazio dovrà qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.