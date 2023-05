Affare Dzeko a zero: il bomber cambia maglia in Serie A

Edin Dzeko è ancora protagonista in campo con la maglia dell’Inter ma in estate potrebbe cambiare squadra, rimanendo in Serie A

Il campione bosniaco è già da due stagioni a Milano e sta contribuendo allo straordinario cammino europeo dei nerazzurri. Marotta potrebbe però decidere di non rinnovargli il contratto, lasciandolo cosi’ libero di fare una nuova esperienza italiana. Dzeko è un calciatore di altissimo livello e nonostante l’età continua ad essere appetito sul mercato.

Chi pensava che fosse ormai troppo vecchio per fare la differenza dovrà ricredersi. Edin Dzeko è al top della propria condizione nonostante i 37 anni compiuti da poco e anche in questa stagione sta trascinando l’Inter verso traguardi straordinari. In totale ha messo insieme ben 46 presenze stagionali, con 13 gol e 5 assist. In 10 partite di Champions League è andato a segno 3 volte, con un peso specifico sempre di grande portata.

Il suo contratto con i nerazzurri è in scadenza il prossimo 30 giugno e la fumata bianca su un possibile rinnovo ancora non è arrivata. L’orientamento di Beppe Marotta, per un discorso legato al monte ingaggio, sarebbe quello di puntare su profili più giovani, senza prolungare calciatori troppo avanti con l’età. Dzeko si sta quindi guardando intorno, con le sirene della MLS americana che lo hanno già raggiunto e lusingato nelle ultime settimane. Tuttavia la sua idea sarebbe quella di rimanere ancora per un paio d’anni nel calcio che conta.

Edin Dzeko, futuro in Serie A: dall’Inter può passare al Monza

In realtà esiste anche la possibilità per Dzeko di rimanere nel nostro campionato, accasandosi in una squadra che è tra le grandi rivelazioni di questa stagione. Stiamo parlando del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Come riportato da Tmw la società brianzola potrebbe regalare ai propri tifosi il colpo da 90.

A Palladino (o chi per lui) serve un grande centravanti per fare il definitivo salto di qualità e per questo uno come Dzeko sarebbe una ciliegina sulla torta. Galliani e Berlusconi hanno già investito oltre 40 milioni solo per i riscatti del prossimo anno e vorrebbero incrementare la spesa con altri colpi mirati.

La prospettiva del Monza è quella di diventare una realtà del nostro calcio, magari sulla falsariga di quanto fatto dall’Atalanta negli ultimi anni. Arrivare in Europa sarebbe un traguardo straordinario e con Dzeko sarebbe di certo più facile.