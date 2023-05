Dramma nel calcio: leggenda italiana combatte contro un tumore

Questa leggenda del calcio italiano sta combattendo contro una brutta malattia. I tifosi sono sconvolti dalla notizia: ecco i dettagli

Quando il proprio beniamino informa gli appassionati di simili notizie non è mai facile reagire in maniera lucida. Un mix di emozioni percorre l’animo dei diretti interessati, i quali passano i primi secondi di ascolto immersi nello stupore e nella desolazione. Questo è esattamente ciò che potrebbe essere successo ai biancocelesti, i quali hanno appreso una notizia che certamente non verrà presa alla leggera.

Vincenzo D’Amico, ex calciatore della Lazio, ha reso partecipi i suoi supporter di un avvenimento che probabilmente non farà dormire loro sogni tranquilli. L’ex calciatore ha giocato con i biancocelesti in un periodo particolarmente florido. Nel 1974 ha vinto uno scudetto con questa maglia, disputando in linea generale 276 partite condite anche da diverse reti. Considerato una bandiera da tutto l’ambiente, ha lasciato il calcio giocato per dedicarsi alla carriera dirigenziale. Oggi si occupa principalmente di opinionismo. Tramite un post sui social ha reso nota un’informazione che in tanti non avrebbero voluto leggere. Come da titolo, l’ex bandiera della Lazio sta convivendo da parecchio tempo con una malattia terrificante. Ancora oggi in tanti, troppi ne soffrono. Ed è sempre un duro colpo quando lo si viene a sapere.

Il post pubblicato sui suoi canali ufficiali recita come segue: “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ce la sto mettendo tutta“. Una notizia inaspettata, alla quale nessuno avrebbe mai potuto rivolgere il proprio pensiero. I commenti a suo sostegno sono ovviamente arrivati puntuali e numerosi, facendogli sentire tutto l’affetto e il calore possibile che meritano coloro che hanno a che fare con certi avvenimenti. Per il momento i dettagli sono praticamente inesistenti, ma nel caso in cui ci saranno sarà il diretto interessato a parlarne. Se lo vorrà, ovviamente.

D’Amico sta male: tifosi con le lacrime agli occhi

Come detto sopra Vincenzo D’Amico sta lottando contro un tumore. Lo ha reso noto sui suoi canali social, suscitando tristezza ma ricevendo anche tanto supporto da parte dei suoi sostenitori. Non è una novità che nel calcio avvengano certe cose. Basti pensare alla scomparsa di Gianluca Vialli, altra leggenda del rettangolo verde che ha lasciato tutti prima del previsto. In ogni caso questo avvenimento ha portato con sé una grande realtà.

Anche a distanza di anni i tifosi non dimenticano mai, nel bene e nel male. Questa volta ovviamente si parla del primo caso, dato che tutto il tifo biancoceleste si è unito nel pieno supporto di una bandiera del loro club. Un giocatore che insieme a Maestrelli e Chinaglia ha scritto pagine di storia indelebili della Lazio. Un simbolo del calcio italiano per cui tutti si augurano una pronta guarigione. In ogni caso si può stare certi che continuerà a lottare.