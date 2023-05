Addio a un ex protagonista di Serie A: tifosi addolorati

Uno dei protagonisti della Serie A degli anni passati è al passo d’addio. I tifosi sono assolutamente addolorati per la notizia

Dopo diversi anni passati ad alto livello nel nostro campionato, oggi è un giorno piuttosto triste per il calcio. Il lascito alla Serie A è comunque importante, con diversi gol e assist messi a referto.

E’ un giorno importante per il mondo del calcio italiano e non solo. Si perchè uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni di Serie A è prossimo ad appendere gli scarpini al chiodo. Nell’anno dello scudetto del Napoli è impossibile non ricordarsi di quello che lui stesso ha fatto davanti al pubblico dello stadio Diego Armando Maradona. German Denis, per tutti “El Tanque”, è stato uno dei bomber più interessante a calcare i campi italiani negli ultimi anni.

Il centravanti argentino, classe 1981, è sbarcato in Italia nell’estate del 2008, portato a Napoli da Pierpaolo Marino e dal presidente De Laurentiis. Una scelta azzeccata, per quello che all’epoca era considerato uno dei migliori prospetti sudamericani. Con l’Independiente aveva convinto tutti, attirando anche l’attenzione di altre big europee.

Con la maglia partenopea ha messo insieme 72 presenze, 15 gol e 12 assist, prima di trasferirsi all’Atalanta. Con i nerazzurri ha vissuto il massimo splendore dal punto di vista tecnico, andando a segno ben 56 volte in 158 gare.

German Denis annuncia il proprio addio: “El Tanque” appende gli scarpini al chiodo a 41 anni

In Serie A Denis ha collezionato anche una stagione con la maglia dell’Udinese, con 28 presenze e 5 gol nel campionato 2010/2011. Dopo essere tornato in Argentina nel 2016, si è riaffacciato in Italia nel 2019, firmando per la Reggina.

Con i calabresi ha vissuto una seconda giovinezza, consentendo agli amaranto di tornare in Serie B. A 41 anni ha deciso di chiudere la propria esperienza professionale con la maglia della Real Calepina, squadra che ha raggiunto la salvezza diretta nel girone B di Serie D.

Denis ha contribuito a modo suo, ovvero con i gol, che sono stati cinque in venticinque presenze totali. “El Tanque” ha voluto comunicare la notizia del suo addio tramite un video di addio pubblicato sul profilo della Real Calepina.

In carriera ha messo insieme ben 200 gol, giustificando la qualifica di bomber. Il centravanti della Nazionale Retegui è stato paragonato a lui recentemente e sono tanti i tratti in comune con il calciatore convocato negli ultimi mesi da Mancini. Per Retegui ci sono grosse speranze, ma intanto il mondo del calcio saluta ‘El Tanque’, un calciatore che ha fatto sognare tanti giovani, in primis napoletani.