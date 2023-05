Nuova penalizzazione: è ufficiale, tolti quattro punti

E’ ufficiale la nuova penalizzazione in classifica. La FIGC ha deciso di togliere quattro punti. Ecco tutti i dettagli.

La stagione si avvia ormai alla conclusione, ma sono diverse le classifiche sub iudice proprio per tutti i processi giudiziari che sono in corso e che, almeno per il momento, non hanno trovato la parola fine.

Intanto, in queste ultime ore è stata ufficializzata una nuova penalizzazione per un club. La FIGC ha deciso di togliere quattro punti alla squadra e quindi la vicenda sembra essersi chiusa. Una decisione molto pesante che chiude definitivamente una vicenda dopo mesi di incertezze e di dubbi.

L’annata ormai di avvia alla conclusione e per questo motivo ogni decisione che arriva in questo momento dal punto di vista giudiziaria rischia di compromettere (e non poco) il destino del club. La sentenza dell’8 maggio era molto attesa e il Tribunale Federale non ha assolutamente perdonato quanto fatto prendendo una decisione importante e anche pesante nei confronti della squadra.

La penalizzazione è ufficiale e questa decisione pone fine alle speranze del club di poter ambire a traguardi importanti in questo finale di stagione. Infatti, i quattro punti tolti al Siena non consentono ai toscani di poter partecipare ai play-off per salire in Serie B. Una decisione che era nell’aria ormai da tempo, ma la C ha preferito aspettare fino alla fine prima di iniziare con gli spareggi. Ora, però, la decisione è definitiva e quindi si può assolutamente partire.

Una notizia non sicuramente positiva per il Siena, che sperava molto di poter competere per traguardi importanti. La stagione è stata sicuramente di alto livello, ma i toscani non potranno ambire a traguardi importanti proprio per questi problemi. Naturalmente ora ci sarà tempo per guardare con attenzione alla prossima stagione e tentarci ancora una volta, ma non si dovrà cadere ancora in altri errori come questi.

La stagione del Siena si è chiusa con quattro punti di penalizzazione e quindi con l’addio dei play-off. Il club toscano ha sperato da subito di poter avere una buona notizia e partecipare agli spareggi promozione, ma il risultato non è stato positivo e quindi l’annata non si è conclusa assolutamente in modo positivo per il club toscano.

Ora ai tifosi non resta che aspettare la prossima stagione per avere un quadro più chiaro e magari poter ambire a traguardi molto più importanti.