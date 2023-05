Accelerata improvvisa: nuova panchina per Mourinho

Un top club si è fatto avanti per Mourinho e la trattativa appare già molto avviata: lo Special One pronto a lasciare Roma?

La Roma è ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League e per la vittoria finale in Europa League, ma nella Capitale cominciano a circolare già una serie di voci che parlano di divorzio tra i giallorossi e Mourinho. Eppure, dal momento del suo arrivo a Roma, lo Special One ha senza dubbio portato risultati importanti. Nessuno può dimenticare la vittoria in Conference League dello scorso anno, con il successo per 1-0 sul Feyenoord nella finale di Tirana che è valso il trofeo.

Anche quest’anno la Roma ha tutte le carte in regola per giocarsi il passaggio in finale di Europa League nella doppia sfida in semifinale contro il Bayer Leverkusen, anche se i tanti infortuni costringeranno Mourinho a scelte obbligate. Le assenze stanno inevitabilmente pesando anche in campionato, dove la Roma non vince da 5 turni (3-0 in casa contro l’Udinese, poi solo 2 punti in 4 gare) ed è scivolata al settimo posto in classifica.

In attesa di capire come si chiuderà questa stagione per i colori giallorossi, da alcune settimane la permanenza dell’allenatore portoghese sulla panchina della Roma non sembra più così sicura. Mourinho ha ancora un altro anno di contratto con la società capitolina, ma dall’estero le sirene sono sempre più forti.

Mourinho potrebbe cambiare panchina: lo Special One è richiestissimo

Nelle ultime ore sono aumentati i rumors su un clamoroso passaggio di Josè Mourinho sulla panchina del PSG. I parigini sono ormai lanciati verso la conquista del titolo nazionale, ma c’è ovviamente delusione per l’ennesima eliminazione subita in Champions League, stavolta per mano del Bayern Monaco. Christophe Galtier non sarà il tecnico del PSG nella prossima stagione e per questo il club vuole affidarsi ad un nome di assoluta garanzia e affidabilità.

Stando a quanto riferito da RMC Sport, sembra che il dirigente sportivo dei parigini, Luis Campos, abbia già avuto un incontro con Jorge Mendes, agente di Mourinho. La prima scelta del Paris Saint-Germain è Zinedine Zidane ma arrivare al francese (che resta nei sogni dei tifosi juventini per il dopo Allegri) sembra molto complicato. Per questo motivo il PSG ha deciso di virare completamente sullo Special One, tanto che nelle ultime ore si sarebbe verificata una vera e propria accelerata per arrivare rapidamente ad un accordo. Voci che ovviamente non fanno bene all’ambiente romanista in vista della cruciale sfida di Europa League con il Bayer Leverkusen.