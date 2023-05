Si ritira ex protagonista della Nazionale: ha indossato anche la maglia bianconera

Ormai è tutto deciso. Il calciatore si ritira dal mondo del pallone a fine campionato, al termine di una carriera davvero esaltante.

La carriera di un calciatore professionista di solito dura circa 15 anni, come ovvio che sia ha quindi una fine e neanche troppo tardiva. Poi ovviamente vi sono diverse eccezioni: c’è chi decide di continuare a giocare fino allo sfinimento atletico e muscolare, come Zlatan Ibrahimovic che nonostante i tanti infortuni è ancora deciso a proseguire a quasi 42 anni.

Ma c’è anche chi decide di smettere anzitempo, molto prima del previsto. In Italia nell’ultimo anno due ex calciatori della Nazionale azzurra come Andrea Ranocchia e Davide Santon hanno smesso improvvisamente poco dopo aver compiuto 30 anni per i tanti, troppi guai fisici e lo stress accumulato.

Chi invece tiene la media giusta per l’età del ritiro è un calciatore francese, che proprio poche ore fa ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. A 37 anni dice basta il terzino Mathieu Debuchy.

Debuchy saluta il calcio a 37 anni: carriera sfavillante per il terzino francese

Gli appassionati di calcio degli ultimi 10-15 anni sapranno benissimo chi è Mathieu Debuchy. Difensore laterale francese, classe 1985, il quale in carriera ha indossato diverse maglie prestigiose. In primis quella della sua Nazionale, vantando ben 27 presenze e 2 reti con i Bleus.

Debuchy ha deciso di ritirarsi a 37 anni compiuti (a luglio ne festeggerà 38), al termine dunque di una carriera movimentata e ricca di soddisfazioni personali. Come riportato dal quotidiano La voix du nord, il terzino attualmente al Valenciennes lascerà il calcio giocato a fine campionato e si dedicherà alla carriera di allenatore, cominciando a studiare per questo nuovo ruolo e prendendo il patentino necessario.

Nato in provincia di Lille, è stato proprio con la maglia della squadra dell’Alta Francia che Debuchy si è fatto conoscere nel calcio che conta. Vi ha militato fino al 2013, vincendo anche uno storico titolo di Ligue 1 con Rudi Garcia in panchina. Poi è volato in Premier League, dove si è fatto apprezzare con i bianconeri del Newcastle e con i ‘gunners’ dell’Arsenal.

È tornato poi in patria, indossando le maglie di Bordeaux, Saint-Etienne ed infine il Valenciennes, squadra di Ligue 2 che sarà di fatto la sua ultima formazione in carriera. In passato Debuchy è stato accostato a diversi club italiani: nel 2015 Roberto Mancini lo avrebbe voluto nell’Inter, mentre l’anno dopo il suo ex tecnico Garcia provò a portarlo a Roma ma senza successo.

Come già detto Debuchy vanta un’ottima storia con la Nazionale francese. Ha esordito con i ‘galletti’ nel 2011 e ha fatto parte della rosa definitiva sia per Euro 2012 che per i Mondiali 2014, questi ultimi giocati da titolare fisso.