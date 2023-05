Si chiude: lascia il Napoli e va alla Juve

Il Napoli festeggia ma voci di un addio importante si diffondono: ecco chi potrebbe lasciare il capoluogo campano e iniziare una nuova avventura con la Juventus

I tifosi del Napoli stanno ancora festeggiando il traguardo raggiunto ma un addio importante potrebbe distruggere l’armonia. Nell’ultimo periodo voci del possibile trasferimento di uno degli artefici del traguardo azzurro si sono fatte sempre più insistenti.

Stando ad alcuni, il Napoli potrebbe rischiare di perdere un tassello prezioso prima della fine effettiva della stagione. Una notizia che non può non turbare i supporter azzurri che nel corso del tempo hanno imparato ad apprezzarne le qualità.

L’addio di un perno del successo azzurro potrebbe interrompere i festeggiamenti dei tifosi: difatti, stando a quanto riportato da TvPlay, il Napoli potrebbe dover dire addio a Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della società partenopea sarebbe da diverso tempo entrato nel mirino di un altro club italiano, ossia la Juventus. L’ex giocatore ha un contratto con i campani fino al 2024. Tuttavia, il suo trasferimento potrebbe avvenire in anticipo: non è infatti da escludere un suo passaggio all’équipe bianconero prima della fine del campionato.

Napoli, possibile addio di un simbolo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nei giorni scorsi ha confermato la sua volontà di riaffidare a Luciano Spalletti la gestione della squadra ma, nonostante le voci di un possibile addio siano in circolazione da diversi giorni, non ha parlato del futuro del DS. Per questa ragione, la sua presenza per la prossima stagione potrebbe essere in dubbio. Dall’altra parte la Juventus necessità di un direttore sportivo nuovo, visti gli scandali in cui è stata coinvolta la precedente amministrazione. Per tutelarsi Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il possibile successore dell’ex calciatore toscano: si tratterebbe di Igli Tare, ex centravanti albanese in forza alla Lazio, squadra con cui ha concluso la carriera e dove ora ricopre il ruolo di responsabile dell’area tecnica da ormai 15 anni.

Sebbene il legame, di amicizia oltre che professionale, storico tra il presidente della società biancoazzurra e l’ex giocatore, quest’ultimo sarebbe intenzionato a cambiare aria e l’avrebbe già comunicato al patron. La sua nuova meta potrebbe essere, dunque, Napoli. Resta alla finestra, invece, il Milan, che però sembrerebbe deciso a puntare ancora sul duo che ha contribuito a rendere possibile lo scudetto nel 2021-2022, ossia quello composto da Massara e Maldini. Occorrerà, dunque, attendere per scoprire come evolverà la situazione DS nelle varie società.