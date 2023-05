Rivoluzione Inter: clamoroso nome per la sostituzione di Inzaghi

Ci sarebbe già un nome pronto per l’Inter, Simone Inzaghi non sembrerebbe dover essere il tecnico nerazzurro per l’anno prossimo.

La stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è al limite del paradossale. Il tecnico rischia, seriamente, di non restare sulla panchina nerazzurra, anche con una finale di Champions League. Certo, vincerla probabilmente sarebbe diverso per quanto riguarda il curriculum da presentare alla società, ma in campionato l’Inter sta ancora lottando per una delle prime quattro posizioni.

La squadra non era certo stata costruita per quello, ma bisogna anche dire che il Napoli di Luciano Spalletti, il campionato lo ha letteralmente distrutto. Dopo la chance sprecata lo scorso anno il tecnico non ha più alibi ed il suo futuro è a rischio. Ora non è facile sapere se resterà o meno, ma ovviamente la società inizia già a valutare la lista dei nomi per i papabili sostituti.

Nelle ultime ore, stando a quanto si legge su fichajes.net, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino un tecnico in particolare. L’Inter sarebbe difatti intenzionata ad affidare la panchina ad un tecnico che conosce l’ambiente e che sta facendo molto bene in Serie A. Un centrocampista che è stato tra i protagonisti del Triplete di Mourinho e che oggi invece, allena.

Addio Inzaghi: trovato il sostituto

Si tratta dell’italo-brasiliano, Thiago Motta Santon Olivares, per tutti, Thiago Motta. Bella prospettiva per i tifosi interisti, perché almeno per ora, Motta ha fatto bene ovunque sia andato, dando almeno sul piano di vista del gioco, i risultati sperati, sia al Genoa che allo Spezia che al Bologna. Attualmente, è lui a sedere sulla panchina dei Felsinei ma una chiamata dell’Inter potrebbe cambiare tutte le cose ed il tecnico potrebbe finalmente partire in una Big.

Un progetto sportivo tutto nuovo quindi, con il tecnico quarantenne alla guida. Questo potrebbe voler dire rivoluzione anche dal punto di vista dei calciatori in rosa da tenere e cedere. L’eventuale mancata qualificazione in Champions League potrebbe portare il club ad almeno un paio di cessioni illustri. Motta non rifiuterebbe nonostante ciò ed anzi potrebbe lanciare giovani interessanti per il futuro. Sostituire big con calciatori con un ingaggio inferiore e quindi magari da allevare, significherebbe già di suo, ricominciare da qualcosa di diverso.

Dopo la bella esperienza con lo Spezia Motta ha allenato quest’anno il Bologna ed il tecnico ha offerto bel gioco e grandi prestazioni e risultati. Il suo calcio potrebbe essere proprio ciò che ci vuole per una squadra che dovrà ripartire. Le idee sembrano andare verso quella direzione in società.