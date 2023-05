Verratti torna in Serie A, operazione pazzesca ad una condizione

Marco Verratti è pronto a ritornare nel nostro Paese. Tanto è vero che il top club sta seriamente pensando al suo arrivo.

Anche se, tutto questo, potrebbe avvenire solamente ad una condizione. Il campionato di Serie A è a dir poco “sconosciuto” al calciatore abruzzese. Sì perché il calciatore, anni fa, centrò l’obiettivo della promozione in A con il Pescara di Zeman, ma lasciò subito e definitivamente il nostro campionato.

Marco Verratti – CalciomercatoWeb.it (Foto LaPresse)Il Paris Saint Germain, dopo averlo seguito per diverso tempo, anticipò la concorrenza e strappò all’Italia uno dei principali talenti del calcio nostrano. Manco a dirlo, dopo diversi anni, il calciatore è diventato uno dei principali talenti e simbolo del nostro calcio nel mondo.

Verratti pronto a ritornare in Italia: che colpo della big

Marco Verratti in Italia. Un ritorno a dir poco clamoroso. Come riportato in precedenza il calciatore è pronto ad abbracciare, per la prima volta, la massima serie italiana. Su di lui ci sono tantissimi club. Uno, però, in particolare che non vede l’ora di poterlo avere a disposizione per la prossima stagione. Si tratta della Juventus. Il club torinese sogna da tempo di riportare il calciatore in Italia, ma questa potrebbe essere la volta giusta.

La situazione che il calciatore sta vivendo attualmente a Parigi (proprio come il resto della squadra) non è affatto delle migliori. Le possibilità che possa cambiare aria (ed a questo punto anche Paese) sono decisamente molto alte. I bianconeri sono pronti ad approfittarne di questo ottimo colpo. Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026. A preoccupare, però, sono due fattori assolutamente da non scartare.

In primis è il costo del suo cartellino che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Senza dimenticare il suo importante ingaggio che si avvicina ai 10 milioni all’anno. Il suo nome, però, piace tantissimo alla dirigenza che lo ha inserito nella lista dei desideri. Un centrocampista per un centrocampista. Già perché il suo arrivo varrebbe dire solamente una cosa: la cessione e l’addio di un altro suo collega.

Il nome indirizzato porta a quello di Paul Pogba. Il ritorno del francese nella ‘Vecchia Signora’ è assolutamente da dimenticare. I tifosi, specialmente sui social network, hanno dato il loro “via libera” per la cessione. Addirittura si parla di una possibile rescissione del contratto. Se così dovesse essere allora il club potrebbe puntare seriamente sul pilastro della nazionale allenata da Mancini.