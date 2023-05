Rescissione obbligatoria: bomber gratis per l’Inter

L’Inter inizia a pianificare le strategie per il prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

La squadra nerazzurra si prepara ad affrontare l’ultimo mese di stagione che si preannuncia molto complicato tra campionato e Champions League, con il derby contro il Milan che si avvicina sempre di più. La stagione del club milanese può diventare storica o può trasformarsi in un incubo con le prossime sfide che saranno decisive.

Nonostante questo, però, la dirigenza è già al lavoro per pianificare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Oltre alla difesa, che vedrà partire Milan Skriniar in direzione Paris Saint Germain, e con Stefan De Vrij e Francesco Acerbi con il futuro in bilico, un altro reparto che può subire molte modifiche è l’attacco.

Con Lukaku destinato a fare ritorno al Chelsea, e con Dzeko e Correa che potrebbero salutare, l’Inter ha bisogno di intervenire anche per quanto riguarda il reparto avanzato. A tal proposito, pare prendere sempre più quota la strada che porta in Inghilterra.

Il Chelsea lo scarica, l’Inter ci pensa: idea Aubameyang

Come detto, nonostante un finale di stagione infuocato, l’Inter inizia a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Il reparto che la dirigenza vuole rinforzare è l’attacco, visti i possibili addii che possono colpire il reparto. Un calciatore che la società nerazzurra sta monitorando costantemente è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, gabonese classe 1989 del Chelsea. Il ragazzo è oramai fuori dal progetto dei Blues, viste le sole 22 presenze in questa stagione condite da tre reti e un assist. Per arrivare al calciatore, un aiuto per l’Inter può arrivare proprio dal club londinese. Stando a quanto riporta The Telegraph, infatti, pur di liberarsi di un ingaggio pesante, il Chelsea pare intenzionato a svincolare il calciatore. Questa possibilità attrae e non poco l’Inter, che segue molto attentamente l’evolversi della situazione.

Si tratterebbe di un colpo importante per i nerazzurri, che andrebbero ad aggiungere qualità ed esperienza al proprio reparto avanzato. Le prossime settimane possono rivelarsi decisive, con i blues pronti a prendere una decisione a breve. Per il classe 1989 si tratterebbe di un ritorno in Italia, vista l’esperienza con la maglia del Milan nel lontano 2012. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Pierre-Emerick Aubameyang pronto a salutare il Chelsea dopo solo un anno dal suo arrivo. L’Inter studia il grande colpo, con Simone Inzaghi pronto ad accoglierlo a braccia aperte.