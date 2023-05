Pogba resta e raddoppia, la foto svela tutto

Juventus-Lecce, indizio di mercato al termine della sfida direttamente dagli spogliatoi dell’Allianz Stadium?

La formazione allenata da Massimiliano Allegri ha ritrovato il sorriso. Dopo 3 sconfitte consecutive con Lazio, Sassuolo e Napoli e, il pareggio del Dall’Ara contro il Bologna, la Juventus è riuscita finalmente a sbloccarsi, vincendo 2-1 contro il Lecce di Baroni che nei minuti finali ha provato ad agguantare il pareggio.

Due vecchi amici si sono affrontati, due ex campioni del Mondo, due francesi, capaci di portare la Nazionale Transalpina sul gradino più alto del podio in Russia 2018, dopo aver vinto per 4-2 contro la Croazia.

Tramite una Instagram Stories, Paul Pogba e Samuel Umtiti si sono ritrovati a parlare al termine della partita tra Juventus e Lecce negli spogliatoi dello Stadium. Dopo un periodo buio vissuto al Barcellona, il difensore francese si è rilanciato a Lecce, in quanto non rientrava nei piani di Xavi e del club blaugrana. Il calciatore è arrivato in Puglia accolto alla grande, all’aeroporto di Brindisi, ed è una delle note liete del club pugliese. Con Baschirotto compone una difesa con tante certezze.

Juventus made in France? Pogba “sponsorizza Umtiti

Il Lecce è intenzionato a riscattarlo, ma Umtiti, dopo l’ottimo campionato è finito nel mirino delle big italiane. Accostato in passato a Milan e Inter, il francese potrebbe anche restare in Serie A, con la Juventus a caccia di un centrale di piede mancino. Il club, dopo l’addio di Chiellini, ha spesso e volentieri, in questa stagione, adattato Alex Sandro nei tre di difesa o spostato Danilo nel centro-sinistra. Con una cifra non troppo onerosa, potrebbe accontentare le richieste di un Barcellona intenzionato a venderlo nel prossimo calciomercato. La Juventus potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto per mettere le mani su un centrale di qualità e di esperienza, sponsorizzato anche dall’amico Pogba.

Per rendimento Umtiti ha dimostrato di essere uno dei difensori di maggior livello del nostro campionato: il centrale è rifiorito con la maglia del Lecce. Arrivato in punta di piedi in giallorosso, in poco tempo ha conquistato la fiducia e la titolarità nella squadra di Baroni, mettendosi sin da subito al servizio della causa salentina con l’obiettivo della salvezza. L’ottima prova dello Stadium ha certificato lo stato di forma di un calciatore che si è lasciato alle spalle il periodo più difficile della sua carriera… con l’occhio che strizza al prossimo calciomercato in cui sarà sicuramente protagonista.