Mou si trasferisce subito in una Big: è finita con la Roma

Clamorosa suggestione da parte dell’ex calciatore. Josè Mourinho potrebbe diventare il nuovo allenatore della big europea?

Facendo un bilancio complessivo sin qui, si può valutare sicuramente come positivo il lavoro di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Al suo primo anno nella Capitale, il tecnico portoghese si è subito aggiudicato il trofeo della Conference League. In questa stagione, invece, lo Special One sta conducendo insieme alla sua squadra una spietata lotta al quarto posto, ed è in attesa di disputare la semifinale di Europa League.

L’ambiente giallorosso, in gran parte, vede Josè Mourinho come una personalità capace di condurre la Roma a livelli altissimi. Insomma, a primeggiare tra i top club d’Europa. E’ indubbio che il suo ritorno in Italia da allenatore della Roma sia stato accolto con estremo entusiasmo dalla tifoseria, ma è anche vero che alcuni aspetti hanno fatto parecchio discutere e sorgere qualche dubbio sulla sua capacità di gestione di uno spogliatoio come quello giallorosso.

Dalle uscite poco felici nelle interviste nelle quali ha criticato la sua rosa, ai continui attacchi agli arbitri. Per non parlare del gioco che Mourinho impone ai suoi giocatori. Elementi che hanno fatto ricredere una buona parte di tifoseria. Il tecnico sente sicuramente pressioni e, comunque vada questa stagione, potrebbe prendere in considerazione altre strade. Con contratto in scadenza nel 2024 non si parla ancora di rinnovo, e sono vive le suggestioni che lo inquadrano in altri club. Uno in particolare!

Mourinho, addio Roma? Un club lo sta aspettando

Hanno creato un certo clamore le voci di mercato che volevano Josè Mourinho sulla panchina della Nazionale Brasiliana a partire dall’estate. Rumors spenti dall’approdo in pole position di Carletto Ancelotti per la guida tecnica dei verdeoro. Ma non si placano le voci che vedrebbero Mourinho in una panchina che non è quella giallorossa. Nello specifico, si vocifera di un club pronto a muovere passi concreti verso l’allenatore portoghese.

Di chi parliamo? Chiaramente del Paris Saint Germain, società in cerca di un tecnico che possa sostituire al meglio Galtier, ormai destinato all’addio a fine stagione. A rincarare la dose, sulla possibilità di approdo di Mourinho a Parigi è stato l’ex portiere di Serie A, Sebastian Frey. Intervistato a TV PLAY, ha innanzitutto elogiato il lavoro del portoghese alla Roma.

“Mourinho ha riportato grandissimo entusiasmo nella Capitale. Lo dicono i fatti. La prima Conference l’ha vinta la squadra giallorossa e rimarrà per sempre” ha dichiarato l’ex portiere. Ma Frey, assecondando i recenti rumors, ha detto a chiare lettere che vedrebbe bene Mourinho in un’altra panchina, quella parigina appunto. Di seguito la sua dichiarazione in merito.

”Il PSG potrebbe perdere tanti dei suoi pezzi pregiati in estate. Non solo Messi, ormai sicuro, ma anche Mbappé. Il cambio allenatore sembra scontato. Ci vedrei benissimo uno come Josè Mourinho”.