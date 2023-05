Juve attenta, arriva un’offerta folle: un Big assoluto fa le valigie

La Juventus si appresta ad affrontare l’ultimo mese di stagione. La società, però, è già al lavoro per il futuro.

Si prospetta un mese di fuoco per la Juventus, impegnata in Campionato e in Europa League, dove in semifinale affronterà il Siviglia. Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera sembra già pensare alla programmazione della prossima stagione. Oltre ai possibili nuovi acquisti, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico.

Tra questi troviamo Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo le sensazioni restano ancora positive, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. A tal proposito, è arrivata la prima offerta che può portare il calciatore lontano da Torino.

I rinnovi di alcuni dei calciatori che più stanno impressionando in questa stagione è una priorità per l’area tecnica bianconera. Oltre a puntare ad eventuali nuovi acquisti la Juve vuole farsi trovare pronta in tutto e per tutto per il prossimo futuro.

Il Newcastle fa sul serio, Rabiot sempre più lontano dalla Juventus: c’è l’offerta

Tra questi troviamo ovviamente l’ex centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot, in scadenza a giugno. Per il classe 1995 l’addio appare oramai certo, visto il grande interesse arrivato dalla Premier League. Il club che pare essere più avanti per la corsa al centrocampista è il Newcastle, intenzionato ad aggiungere qualità alla zona centrale del campo. I Magpies, al momento terzi in classifica, sono sempre più vicini alla qualificazione nella prossima Champions League, e questo rappresenta un fattore molto importante per convincere il francese ad accettare il trasferimento. I bianconeri, vista la stima del tecnico Eddie Howe, hanno presentato un’offerta al centrocampista, intrigato dall’idea di giocare nella massima serie inglese.

La Juventus sta provando a convincere il francese a rinnovare il proprio contratto, ma la richiesta da circa 10 milioni di euro a stagione pare frenare definitivamente ogni discorso. Si tratterebbe di una grande perdita per il tecnico Massimiliano Allegri, vista anche l’importanza che il classe 1995 sta avendo in questa stagione. Qualora l’addio si concretizzasse, la vecchia signora sarà chiamata ad un grande colpo per il centrocampo, in modo da aggiungere ancor più qualità alla zona centrale del campo. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Rabiot pronto a salutare la Juventus dopo quattro anni dal suo arrivo. Eddie Howe è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.